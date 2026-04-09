Kiderült Kamilla királyné és I. Károly király boldogságának titka

Különleges mérföldkőhöz érkezett III. Károly király és Kamilla királyné: a királyi pár 21. házassági évfordulóját ünnepli – számolt be róla szerdán a Mirror.

A windsori ceremónia óta több mint két évtized telt el, ám kapcsolatuk – a nyilvánosság és a kötelességek súlya ellenére – mindmáig stabilnak tűnik. A rejtélyre pedig maga a királyné utalt korábban egy beszélgetés során.

Mi a titok? Nem tudom. Nos, azt hiszem, ez csak egyfajta barátság. Ugyanazon a dolgon nevetni, továbblépni az életben

– fogalmazott Kamilla királyné.