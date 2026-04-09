Kiderült Kamilla királyné és I. Károly király boldogságának titka

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
2026. április 09., csütörtök 13:17
Különleges mérföldkőhöz érkezett III. Károly király és Kamilla királyné: a királyi pár 21. házassági évfordulóját ünnepli – számolt be róla szerdán a Mirror.

A windsori ceremónia óta több mint két évtized telt el, ám kapcsolatuk – a nyilvánosság és a kötelességek súlya ellenére – mindmáig stabilnak tűnik. A rejtélyre pedig maga a királyné utalt korábban egy beszélgetés során.

Mi a titok? Nem tudom. Nos, azt hiszem, ez csak egyfajta barátság. Ugyanazon a dolgon nevetni, továbblépni az életben

– fogalmazott Kamilla királyné.

 

A királyné szerint a közös humor és az egymás iránti megértés kulcsszerepet játszik kapcsolatukban, még akkor is, ha a mindennapjaikat gyakran külön programok és kötelezettségek szabdalják szét.

Mindig különböző irányokba megyünk, mint az éjszaka elhaladó hajók. Elsuhanunk egymás mellett

-    jellemezte mindenapjaikat.

III. Károly király és Kamilla királyné története több mint négy évtizedre nyúlik vissza, kapcsolatuk pedig számos nehézségen ment keresztül, mielőtt hivatalosan is összekötötték volna életüket.
 

 

