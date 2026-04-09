Megvadult egy Tesla az M3-ason - videóval
Egy igazi videócsokrot tett közzé a Budapesti Autósok Közössége, melyben hat különböző szabálytalan sofőr látható.
Az első felvétel április 1-én kora délután készült, az M3-as autópálya kivezető szakaszán az M0-s felhajtó közelében, ahol egy Tesla vadult meg az autópályán, és többször is balesetveszélyesen előzött.
Az M3 kivezető szakaszán egy Tesla Model S nagy sebességgel majdnem nekünk és a párhuzamosan mellettünk lévő sávban közlekedő autónak ütközött, majd a lekanyarodó sávban a záróvonalat átlépve tartósan a szalagkorlát mellett közlekedve próbálta az előttünk közlekedő kamiont megelőzni. Ezt tetézte azzal, hogy a szalagkorlát megszűnése után a forgalom elől elzárt területre hajtva, azon át 3 sávot váltott a záróvonal ellenére
– írta a videó beküldője az igencsak extrém előzésről.
A következő eset főszereplője ugyancsak egy Tesla, aki Budapesten a 19. kerületi Üllői úton egy zebra előtt kezdett hajmeresztő előzésbe, ahol csak a szerencsének köszönheti, hogy nem ütközött össze a szemből érkező kisbusszal.
A harmadik videón egy nagyon sietős vezető látható, aki nem foglalkozott a forgalom tempójával, hanem egyszerűen bevágott a fedélzeti kamerás kocsi elé, majd miután rádudáltak, bemutatott a sofőrnek.
A negyedik felvétel az éppen még átférek a piros lámpán esete, ahol is a 19. kerületben szabályosan közlekedő autós nagy meglepődésére egy bordó Toyotával találta szembe magát, aki csak a gyors reakciójának köszönheti, hogy nem szenvedett balesetet. Az ezt követő eset ugyanott történt ami azt jelzi, hogy bizonyos közlekedési helyzeteket egyesek egyszerűen nem tudnak értelmezni.
Az ötödik videó Csepelre repít minket, ahol egy kocsi sofőrje úgy döntött, hogy nem számít, hogy a piros lámpa miatt megállt előtte a forgalom, áttért a balra kanyarodó sávba, és onnan ment egyenesen tovább.
A csokor utolsó gyöngyszeme egy Volkswagen, aki félrenézte a lámpa jelzéseit, és a jobbra kanyarodóknak szóló zöldnél elindult egyenesen a kereszteződébe, ahol csak az őrangyalának köszönheti, hogy nem történt tragédia.
A rendőrség a szokásához híven vélhetőleg értékeli majd a felvételeket
- zárta a Budapesti Autósok Közössége.
+Ez is érdekelheti
Nyilvánosságra hozták a szorosadi tragédia felvételeit, fotókon a roncs
György István: szinte valamennyi kormányablak nyitva lesz szombaton és vasárnap
Téboly a 7-es főúton, szarvasok cikáztak az autók között – Videó
Hárman menekültek egy lángoló házból Békésen
Súlyos baleset Csonkamindszentnél, mentőhelikopter landolt
Nevelt kislányait, de még a barátnőjüket is erőszakolta a dunántúli pedofil
Gyászol Veszprém vármegye, meghalt a kitüntetett építész
Szörnyű tragédia Szabolcsban, egy lakó nem tudott kimenekülni
Nem adott kölcsön, ezért megpróbálta felgyújtani barátja házát
Bosszúból végighúzta a kulcsot a szomszéd autóin
Mínuszokkal indult a nap, de pénteken tovább romlik a helyzet