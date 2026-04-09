Megvadult egy Tesla az M3-ason - videóval



A harmadik videón egy nagyon sietős vezető látható, aki nem foglalkozott a forgalom tempójával, hanem egyszerűen bevágott a fedélzeti kamerás kocsi elé, majd miután rádudáltak, bemutatott a sofőrnek.

A negyedik felvétel az éppen még átférek a piros lámpán esete, ahol is a 19. kerületben szabályosan közlekedő autós nagy meglepődésére egy bordó Toyotával találta szembe magát, aki csak a gyors reakciójának köszönheti, hogy nem szenvedett balesetet. Az ezt követő eset ugyanott történt ami azt jelzi, hogy bizonyos közlekedési helyzeteket egyesek egyszerűen nem tudnak értelmezni.

Az ötödik videó Csepelre repít minket, ahol egy kocsi sofőrje úgy döntött, hogy nem számít, hogy a piros lámpa miatt megállt előtte a forgalom, áttért a balra kanyarodó sávba, és onnan ment egyenesen tovább.

A csokor utolsó gyöngyszeme egy Volkswagen, aki félrenézte a lámpa jelzéseit, és a jobbra kanyarodóknak szóló zöldnél elindult egyenesen a kereszteződébe, ahol csak az őrangyalának köszönheti, hogy nem történt tragédia.