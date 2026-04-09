a nagy duett
Így készülnek a döntőre A Nagy Duett versenyzői - Videók

Így készülnek a döntőre A Nagy Duett versenyzői - Videók
Szombaton kiderül, kik nyerik meg a műsort.
2026. április 09., csütörtök 14:36
Hatalmas izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott vasárnap este A Nagy Duett rendkívüli adása, ahol hat, korábban már kiesett páros bizonyíthatta újra tehetségét. 

A korábban búcsúzók közül szinte mindenki élt is ezzel a lehetőséggel, egyedül a Bódi tesók nem vállalták a szereplést, így mesterüket, Péterffy Lili Lellét sem láthatták viszont a tévénézők.

Végül Tolvai Reninek és Lakatos Lacinak szavaztak bizalmat a rajongók, így szombaton Domján Evelin és Gáspár Csaba; ifjabb Schóbert Norbert és Lengyel Johanna; valamint Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron mellett léphetnek fel még.

Reni otthon el is sírta magát a boldogság miatt, sőt, aludni sem tudott. Azonban Lakatos Laci is alig tudta visszatartani könnyeit.

A döntőben két dallal rukkolnak majd elő a párok, melyek közül az egyik egy másik pár korábbi produkciója lesz. Így az újdonsült adásgyőztesek az EDDA-tól a Kör-t választották, amit korábban Gáspár Bea és Peter Srámek énekelt.

 

Gesztesi Panka és Kovács Áron nagyon büszkék egymásra, rendkívül szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Elárulták, ehhez fog kapcsolódni az egyik produkciójuk is: a The Greatest Showman című film ikonikus Million Dreams dala.


Vastag Csaba és Domján Evelin olyan dallal készülnek, amivel szeretnék megköszönni a nézőknek a 9 héten át tartó támogatást és szavazatokat. Elmondásuk szerint a produkciójuk veszélyes is lesz, a "lopott daluk" pedig Balázs Klári és Korda György klasszikusa, a Találd ki gyorsan a gondolatom, melyet szintén Gáspár Bea és Peter Srámek varázsolt a színpadra előzőleg.


Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna szerint a döntőre fordulva az a lényeg, hogy nyomot hagyjanak a színpadon, de közben ők is és a nézők is jól érezzék magukat. "Lopott daluk" az ABBA Medley lesz Vastag Csabáéktól, a másik pedig Lewis Capaldi-tól a Before You Go.


Ráadásul a minap szenzációs hírt osztott meg Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán, ugyanis egy szerencsés a Nagy Duett rajongó páros belépőjegyet nyerhet a showműsor április 11-i döntőjére.
 

De hogyan lehet részt venni a játékban?

Az egyik zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna közölte, hogy csupán néhány kattintás az egész, aztán már csak várni kell az eredményhirdetést.

  • Követni kell a@tv2fischer_visionoldalt,
  •  és kommentben megjelölni a kísérőt, aki eljönne a nem mindennapi eseményre.

 


Nagyon fontos, hogy a sorsolásban való részvételhez a megjelölt kísérőnek is követnie kell az oldalt.

A nyereményjáték időtartama: 2026.04.06.–2026.04.09. 09:00

Eredményhirdetés: 2026.04.09. 11:00

A játék szabályzata itt elolvasható.
 

Nyitókép: TV2 A Nagy Duett

 

