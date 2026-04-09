Így készülnek a döntőre A Nagy Duett versenyzői - Videók

Hatalmas izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott vasárnap este A Nagy Duett rendkívüli adása, ahol hat, korábban már kiesett páros bizonyíthatta újra tehetségét.

A korábban búcsúzók közül szinte mindenki élt is ezzel a lehetőséggel, egyedül a Bódi tesók nem vállalták a szereplést, így mesterüket, Péterffy Lili Lellét sem láthatták viszont a tévénézők.

Végül Tolvai Reninek és Lakatos Lacinak szavaztak bizalmat a rajongók, így szombaton Domján Evelin és Gáspár Csaba; ifjabb Schóbert Norbert és Lengyel Johanna; valamint Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron mellett léphetnek fel még.

Reni otthon el is sírta magát a boldogság miatt, sőt, aludni sem tudott. Azonban Lakatos Laci is alig tudta visszatartani könnyeit.

A döntőben két dallal rukkolnak majd elő a párok, melyek közül az egyik egy másik pár korábbi produkciója lesz. Így az újdonsült adásgyőztesek az EDDA-tól a Kör-t választották, amit korábban Gáspár Bea és Peter Srámek énekelt.