Olyat tett XIV. Leó pápa, hogy felrobbant az internet – futótűzként terjed egy videó
Így készülnek a döntőre A Nagy Duett versenyzői - Videók
Hatalmas izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott vasárnap este A Nagy Duett rendkívüli adása, ahol hat, korábban már kiesett páros bizonyíthatta újra tehetségét.
A korábban búcsúzók közül szinte mindenki élt is ezzel a lehetőséggel, egyedül a Bódi tesók nem vállalták a szereplést, így mesterüket, Péterffy Lili Lellét sem láthatták viszont a tévénézők.
Végül Tolvai Reninek és Lakatos Lacinak szavaztak bizalmat a rajongók, így szombaton Domján Evelin és Gáspár Csaba; ifjabb Schóbert Norbert és Lengyel Johanna; valamint Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron mellett léphetnek fel még.
Reni otthon el is sírta magát a boldogság miatt, sőt, aludni sem tudott. Azonban Lakatos Laci is alig tudta visszatartani könnyeit.
A döntőben két dallal rukkolnak majd elő a párok, melyek közül az egyik egy másik pár korábbi produkciója lesz. Így az újdonsült adásgyőztesek az EDDA-tól a Kör-t választották, amit korábban Gáspár Bea és Peter Srámek énekelt.
Gesztesi Panka és Kovács Áron nagyon büszkék egymásra, rendkívül szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Elárulták, ehhez fog kapcsolódni az egyik produkciójuk is: a The Greatest Showman című film ikonikus Million Dreams dala.
Vastag Csaba és Domján Evelin olyan dallal készülnek, amivel szeretnék megköszönni a nézőknek a 9 héten át tartó támogatást és szavazatokat. Elmondásuk szerint a produkciójuk veszélyes is lesz, a "lopott daluk" pedig Balázs Klári és Korda György klasszikusa, a Találd ki gyorsan a gondolatom, melyet szintén Gáspár Bea és Peter Srámek varázsolt a színpadra előzőleg.
Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna szerint a döntőre fordulva az a lényeg, hogy nyomot hagyjanak a színpadon, de közben ők is és a nézők is jól érezzék magukat. "Lopott daluk" az ABBA Medley lesz Vastag Csabáéktól, a másik pedig Lewis Capaldi-tól a Before You Go.
Ráadásul a minap szenzációs hírt osztott meg Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán, ugyanis egy szerencsés a Nagy Duett rajongó páros belépőjegyet nyerhet a showműsor április 11-i döntőjére.
De hogyan lehet részt venni a játékban?
Az egyik zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna közölte, hogy csupán néhány kattintás az egész, aztán már csak várni kell az eredményhirdetést.
- Követni kell a@tv2fischer_visionoldalt,
- és kommentben megjelölni a kísérőt, aki eljönne a nem mindennapi eseményre.
Nagyon fontos, hogy a sorsolásban való részvételhez a megjelölt kísérőnek is követnie kell az oldalt.
A nyereményjáték időtartama: 2026.04.06.–2026.04.09. 09:00
Eredményhirdetés: 2026.04.09. 11:00
A játék szabályzata itt elolvasható.
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
