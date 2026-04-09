A végjáték előtt jött a dráma: egy rossz mozdulat mindent átírt az Exatlonban - videóval

Újabb drámai fordulat rázta meg az Exatlon Hungary 2026-os évadát: a szerdai adásban váratlan sérülés szakította félbe a küzdelmet.

A Pirosak csapata mindent megtett, hogy elkerülje a párbajt, ám egyetlen rossz mozdulat mindent felülírt. A futam közben Vadkerti Adél jobb válla kiugrott, így azonnal meg kellett állítani a versenyt. A versenyző futamát félbeszakították, és aznap már nem is térhetett vissza a pályára.



A sérülés különösen fájdalmasan érintette a Bajnokok csapatát, amely az elmúlt hetekben amúgy is komoly veszteségeket szenvedett. Korábban Jakabos Zsuzsanna és Filutás Viktor is kiesett, a csapat pedig a bázisjáték elvesztése után már a szerényebb körülmények közé kényszerült.

Bár a sérülés után a Bajnokok még hatalmas küzdelemmel 9–7-ről 9–9-re visszahozták a mérkőzést, a végjátékban már nem bírták a nyomást.