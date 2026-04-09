Emojik a munkahelyen: Segít vagy árthat a szakmaiságnak?
Az Ottawai Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan befolyásolják az emojik a munkahelyen a kollégák észlelését a kompetencia és a megfelelőség tekintetében – számolt be szerdán a PhysOrg.
A kutatás során a résztvevők különböző hangvételű és emojikkal díszített munkahelyi üzeneteket olvastak. Az eredmények egyértelműek voltak: az emojik nélküli üzenetek tűntek a leghatékonyabbnak, a feladó kompetensebbnek és professzionálisabbnak.
Ez a tanulmány rávilágít arra, hogy mennyire fontos tudatosnak lenni az emojik szakmai interakciókra gyakorolt lehetséges hatásával kapcsolatban
– írta Erin L. Courtice, a tanulmány vezető szerzője.
Az emojik nem csupán semleges kiegészítők a szöveges üzenetekhez; befolyásolhatják, hogy mások hogyan érzékelnek minket, különösen a kompetencia és a megfelelőség tekintetében
- tette hozzá.
A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a pozitív emojik nem javítják a kritikus üzeneteket, sőt, a negatív emojik használata csökkenti a szakmai kompetencia benyomását. Courtice szerint a jövőbeli kutatásoknak azt kellene vizsgálniuk, hogyan hatnak az emojik a beszélgetések folyására, a kapcsolatépítésre és a csapatkohézióra a digitális munkahelyeken.
Ez a vizsgálat arra figyelmeztet minden szakembert, hogy az apró digitális jelek, mint a mosolygó arcok vagy bólogató emojik, tudatos használata kulcsfontosságú lehet a professzionális kommunikációban.
