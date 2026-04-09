Ágynak esett Gombos Edina férje az Ázsia Expressz forgatási helyszínén - Videó

Mint arról korábban beszámoltunk, az Ázsia Expressz hetedik évada ezúttal Bolívia és Brazília egzotikus vidékére repíti a TV2 nézőit és azt a nyolc mindenre elszánt párt, akik heteken át küzdenek majd a 15 millió forintos fődíjért.

Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai. Az idei évadban Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda is megmérettetik magukat, ám az évek óta Amerikában élő házaspárnak már az első napokban akadtak gondjai.

Míg Edina rendkívül jól alkalmazkodott a hegyi levegőhöz, addig Alberto nehezen akklimatizálódott az ország természeti adottságaihoz. A kétgyermekes apuka legyengülten ágynak is esett. Állapotáról közösségi oldalukon számoltak be.



