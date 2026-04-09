Döbbenetes baki derült ki Brooklyn Beckham esküvőjéről, ennél kínosabb már nem is történhetett volna
Újabb, sokak szerint megalázó részlet látott napvilágot Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjéről – számolt be szerdán a Metro.
A ceremónia egyik legkínosabb pillanata az oltárnál történt, amikor a szertartást vezető rabbi súlyos hibát vétett: a vőlegényt nem a saját nevén szólította.
Egy vendég állítása szerint a rabbi egyszerűen „Davidnak” nevezte Brooklynt, utalva édesapjára, David Beckham. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a hibát nem egyszer, hanem kétszer is elkövette, miközben a pár éppen a fogadalmakat mondta. A rabbi később dadogva kért elnézést, és azzal magyarázta a bakit, hogy focirajongó volt.
Az eset csak tovább mélyíti azokat a feszültségeket, amelyek a Beckham család és a fiatal pár között már korábban is napvilágra kerültek. Ahogy a Tények.hu is megírta, Brooklyn Beckham ugyanis korábban nyilvánosan beszélt a szüleivel való konfliktusairól, és több súlyos állítást is megfogalmazott.
Egy januári bejegyzésében azt írta, hogy szülei megpróbálták irányítani az életét és kapcsolatát, sőt az esküvő szervezése során is komoly feszültségek alakultak ki. Állítása szerint édesanyja, Victoria Beckham az utolsó pillanatban visszalépett a menyasszonyi ruha elkészítésétől, és más viták is nehezítették a készülődést.
A most napvilágra került részlet azonban sokak szerint minden eddiginél kínosabb: egy olyan pillanat, amely egy életre emlékezetessé, de korántsem a várt módon tette az esküvőt.
Nyitókép: Brooklyn Beckham Instagram-oldala
