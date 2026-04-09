Döbbenetes baki derült ki Brooklyn Beckham esküvőjéről, ennél kínosabb már nem is történhetett volna

Újabb, sokak szerint megalázó részlet látott napvilágot Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjéről – számolt be szerdán a Metro.

A ceremónia egyik legkínosabb pillanata az oltárnál történt, amikor a szertartást vezető rabbi súlyos hibát vétett: a vőlegényt nem a saját nevén szólította.

Egy vendég állítása szerint a rabbi egyszerűen „Davidnak” nevezte Brooklynt, utalva édesapjára, David Beckham. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a hibát nem egyszer, hanem kétszer is elkövette, miközben a pár éppen a fogadalmakat mondta. A rabbi később dadogva kért elnézést, és azzal magyarázta a bakit, hogy focirajongó volt.

‘Humiliating’ revelation from Brooklyn Beckham and Nicola Peltz’s wedding will make you wince https://t.co/KFuhWUdlPk — Metro (@MetroUK) April 8, 2026



Az eset csak tovább mélyíti azokat a feszültségeket, amelyek a Beckham család és a fiatal pár között már korábban is napvilágra kerültek. Ahogy a Tények.hu is megírta, Brooklyn Beckham ugyanis korábban nyilvánosan beszélt a szüleivel való konfliktusairól, és több súlyos állítást is megfogalmazott.