Legyőzte a kegyetlen kór a Trónok harca fiatal sztárját
Megrázó hír sújtotta a filmrajongókat: 35 éves korában elhunyt Michael Patrick, aki többek között a Trónok harca című világsikerű sorozatban is feltűnt – számolt be szerdán a people.com.
A színész halálhírét felesége, Naomi Sheehan jelentette be április 8-án. A művész hospice-ellátásban hunyt el, miután hosszú ideig küzdött egy ritka és agresszív betegséggel, az úgynevezett motoneuron kórral.
A betegség az idegrendszert támadja meg, fokozatosan leépítve az izmokat irányító idegeket. Legismertebb formája az ALS, amely gyors lefolyású és jelenleg gyógyíthatatlan.
Tegnap este Mick sajnos elhunyt a Northern Ireland Hospice-ban. 2023. február 1-jén diagnosztizálták nála a motoneuron betegséget. Tíz nappal ezelőtt került be az intézménybe, ahol egy fantasztikus csapat gondoskodott róla. Békésen távozott, családja és barátai körében. Szavakkal nem lehet leírni, mennyire összetörtünk
- búcsúzott felesége.
A színész februárban még arról írt közösségi oldalán, hogy orvosai szerint körülbelül egy éve lehet hátra, ennek ellenére optimistán tekintett a jövőbe, és hangsúlyozta: még mindig sok mindenért érdemes élnie.
Michael Patrick pályafutása során több produkcióban is szerepelt, feltűnt a Blue Lights és a This Town című szériákban, valamint a My Left Nut társírójaként is ismert volt, amely saját fiatalkori élményein alapult. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is mélyen megrendítette.
+Ez is érdekelheti
Kiderült Kamilla királyné és I. Károly király boldogságának titka
Döbbenetes baki derült ki Brooklyn Beckham esküvőjéről, ennél kínosabb már nem is történhetett volna
A végjáték előtt jött a dráma: egy rossz mozdulat mindent átírt az Exatlonban - videóval
„Már nincs akadály” – rejtélyes üzenetet küldött Leslie Mandoki
Dankó Dávid története: fontosak számára a gyökerei
Nem akárkinek a karjaiban videózták Gelencsér Timit, mutatjuk a romantikus jelenetet
Szomorú hírt közöltek: meghalt Ambrus László
Feszülten készülnek a csapatok az első végjátékra
Arcokat lát mindenütt? - Meglepő magyarázat született az egyik legfurcsább emberi jelenségre
Páros belépőt lehet nyerni a Nagy Duett szombati döntőjére
Elszakadt a cérna: Halász Jázmin már nem bírta szó nélkül