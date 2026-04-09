Legyőzte a kegyetlen kór a Trónok harca fiatal sztárját

Megrázó hír sújtotta a filmrajongókat: 35 éves korában elhunyt Michael Patrick, aki többek között a Trónok harca című világsikerű sorozatban is feltűnt – számolt be szerdán a people.com.

A színész halálhírét felesége, Naomi Sheehan jelentette be április 8-án. A művész hospice-ellátásban hunyt el, miután hosszú ideig küzdött egy ritka és agresszív betegséggel, az úgynevezett motoneuron kórral.

A betegség az idegrendszert támadja meg, fokozatosan leépítve az izmokat irányító idegeket. Legismertebb formája az ALS, amely gyors lefolyású és jelenleg gyógyíthatatlan.