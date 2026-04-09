Legyőzte a kegyetlen kór a Trónok harca fiatal sztárját

Ritka, agresszív betegségben halt meg.
2026. április 09., csütörtök 10:38
Megrázó hír sújtotta a filmrajongókat: 35 éves korában elhunyt Michael Patrick, aki többek között a Trónok harca című világsikerű sorozatban is feltűnt – számolt be szerdán a people.com.

A színész halálhírét felesége, Naomi Sheehan jelentette be április 8-án. A művész hospice-ellátásban hunyt el, miután hosszú ideig küzdött egy ritka és agresszív betegséggel, az úgynevezett motoneuron kórral.

A betegség az idegrendszert támadja meg, fokozatosan leépítve az izmokat irányító idegeket. Legismertebb formája az ALS, amely gyors lefolyású és jelenleg gyógyíthatatlan.

Tegnap este Mick sajnos elhunyt a Northern Ireland Hospice-ban. 2023. február 1-jén diagnosztizálták nála a motoneuron betegséget. Tíz nappal ezelőtt került be az intézménybe, ahol egy fantasztikus csapat gondoskodott róla. Békésen távozott, családja és barátai körében. Szavakkal nem lehet leírni, mennyire összetörtünk

-    búcsúzott felesége.

A színész februárban még arról írt közösségi oldalán, hogy orvosai szerint körülbelül egy éve lehet hátra, ennek ellenére optimistán tekintett a jövőbe, és hangsúlyozta: még mindig sok mindenért érdemes élnie.

Michael Patrick pályafutása során több produkcióban is szerepelt, feltűnt a Blue Lights és a This Town című szériákban, valamint a My Left Nut társírójaként is ismert volt, amely saját fiatalkori élményein alapult. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is mélyen megrendítette.
 

