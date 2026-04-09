Súlyos baleset Csonkamindszentnél, mentőhelikopter landolt

Több egység sietett a helyszínre.
2026. április 09., csütörtök 16:08
Összeütközött két autó csütörtökön a déli órákban a 6-os főúton, Szentlőrinc és Kacsóta között, Csonkamindszent közelében - írja a BAMA.

Az egyik kocsiba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval kiszabadították, majd átadták a mentőknek a műszaki mentést végző szigetvári hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították is a roncsot. A szabadszentkirályi és a szentlőrinci önkéntes tűzoltók is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezett


A rendőrség tájékoztatása szerint egy Pécsről Szigetvár irányába haladó autós elé a csonkamindszenti bekötő útról hajtott ki egy másik sofőr.

A lap munkatársai úgy tudják, hogy a bekötőútról kihajtó kocsi vezetője súlyosan megsérült, őt a mentők látták el.


