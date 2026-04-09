Nem adott kölcsön, ezért megpróbálta felgyújtani barátja házát
Hét év börtönbüntetésre és hét év közügyektől való eltiltásra ítélték azt a férfit, aki 2023 decemberében megpróbálta felgyújtani barátja házát, mert nem kapott kölcsönt tőle – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, az elkövető 2023 decemberében üzenetben kért pénzt barátjától, aki nem adott neki, ezért megjelent a család ingatlanánál, és életveszélyesen megfenyegette őt, ám a háztól elküldték.
Úgy döntött, hogy bosszút áll, ezért ittasan visszatért az épülethez, egy benzinnel átitatott rongyot az ablakpárkányra helyezett, majd öngyújtóval meggyújtotta. A tűz hatására lángolni kezdett a lehúzott redőny, amit a lakók azonnal észrevettek. A sértett apja kiszakította a redőny vaskeretét, miközben többen vízzel oltották a tüzet, így nem történt személyi sérülés.
A tettes elmenekült, de később ismét megjelent a helyszínen, ahol a rendőrök elfogták.
A vádlottat a Miskolci Törvényszék különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.
A Debreceni Főügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben lényegesen súlyosabb büntetést szabjanak ki. Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.
A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc
