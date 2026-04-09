2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
apa-fia
erőszak
súlyos börtönbüntetés

69 éves férfi erőszakolt kislányokat, egyikük 7 éves volt

Tovább adta őket fiának.
2026. április 09., csütörtök 17:42
Vágólapra másolva!

A minap vádat emeltek a 69 éves Bradley Dilsworth ellen Londonban, Angliában, amiért 2002 és 2010 között számos kiskorú lányt erőszakolt meg, köztük egy 7 éves gyermeket is  - írta csütörtökön a Mirror.

A férfi behálózta a kicsiket, majd többször is kihasználta őket. Miután szexuális kapcsolatot létesített velük, tovább adta őket a fiainak.

A férfiak közül azonban csak az egyik ment bele a "játékba", a másik teljesen elzárkózott a bűnös ügyektől.

Ráadásul az igazságérzete annyira erős volt, hogy szembe ment a családjával és hosszú hallgatás után kirobbantotta az ügyet.

Az idős férfit még akkor kihallgatták és őrizetbe is vették, a nyomozás mégis évekig egy helyben állt. 2024-ben viszont a nyomozók találtak egy számítógépet a férfi házában, melyen körülbelül 16 ezer darab meztelen képre és videóra bukkantak a kis áldozatokról, a velük létesített szexuális aktusokról.

A férfi és bűnös fia mai napig, a bizonyítékok ellenére is tagadják tettüket, Bradley másik gyermeke azonban a napokban vallott családtagjai ellen.

A tárgyalások így folytatódnak, az apa-fia páros pedig súlyos börtönbüntetésre számíthat.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

Kapcsolódó tartalmak:

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra