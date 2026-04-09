69 éves férfi erőszakolt kislányokat, egyikük 7 éves volt
A minap vádat emeltek a 69 éves Bradley Dilsworth ellen Londonban, Angliában, amiért 2002 és 2010 között számos kiskorú lányt erőszakolt meg, köztük egy 7 éves gyermeket is - írta csütörtökön a Mirror.
A férfi behálózta a kicsiket, majd többször is kihasználta őket. Miután szexuális kapcsolatot létesített velük, tovább adta őket a fiainak.
A férfiak közül azonban csak az egyik ment bele a "játékba", a másik teljesen elzárkózott a bűnös ügyektől.
Ráadásul az igazságérzete annyira erős volt, hogy szembe ment a családjával és hosszú hallgatás után kirobbantotta az ügyet.
Az idős férfit még akkor kihallgatták és őrizetbe is vették, a nyomozás mégis évekig egy helyben állt. 2024-ben viszont a nyomozók találtak egy számítógépet a férfi házában, melyen körülbelül 16 ezer darab meztelen képre és videóra bukkantak a kis áldozatokról, a velük létesített szexuális aktusokról.
A férfi és bűnös fia mai napig, a bizonyítékok ellenére is tagadják tettüket, Bradley másik gyermeke azonban a napokban vallott családtagjai ellen.
A tárgyalások így folytatódnak, az apa-fia páros pedig súlyos börtönbüntetésre számíthat.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
