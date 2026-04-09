Bezárta magát, letépte az ajtót, és rátmádt a kalauzra egy részeg utas Kelenföldön

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a 35 éves férfi, aki egy 2024. augusztus 20-án Budapestről Szombathelyre induló vonaton tört-zúzott és megtámadott egy jegyvizsgálót – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az elkövető augusztus 20-a reggelén ittasan szállt fel a vonatra, ám mikor az érvényes jegyét kérték úgy döntött, hogy elbújik a mosdóban, ahonnan viszont már nem tudott kijönni, ugyanis beragadt az ajtó. Ezek után ingerültté vált, ütötte az illemhelyiség falát és ajtaját, ahonnan úgy tudott csak kiszabadulni, hogy egy rést feszített az ajtón, így kívülről ki tudta nyitni a mosdót.

Mindeközben a járat megérkezett Kelenföldre, a sértett leszállt, majd mivel azt hitte, hogy a jegyvizsgáló zárta be, rátámadt és hátulról két kézzel meglökte őt. Ezután visszaszállt a szerelvényre, majd a mosdóajtó leszakított darabját a peronon maradó kalauz felé hajította.