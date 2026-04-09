Gyászol Veszprém vármegye, meghalt a kitüntetett építész
Április 4-én este, életének 84. évében meghalt Dobó János Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja – közölte szerdán a Veszprém Vármegyei Hírportál.
A lap felidézte, Dobó János 1942-ben Máramarosszigeten született, családja 1944-ben költözött a mai Magyarország területére. Középiskolai tanulmányait már Veszprémben végezte, ezt követően a Veszprém Megyei Tanácsi Építő Vállalatában, majd a Vegyterv Építész Irodájában dolgozott, utóbbiban pedig kapcsolatba került az ipari építészettel.
1965-től a BME építészkarának hallgatója volt, 1970-ben a középület-tervezési tanszéken diplomadíjjal végzett. 1974 és 1976 között elvégzet a MÉSZ Mesteriskolájának III. ciklusát.
1986-ig vezető tervezőként tevékenykedett az Ipartervnél, a legjelentősebb munkái ebből az időszakból a miskolci Patyolat központi telephelye, a budapesti Taurus raktárbázis és a móri elektródagyár.
1981-ben Ybl Miklós-díjjal tüntették ki, majd 1984-ben elnyerte az Iparterv Nívódíját. 1986-tól a Materv egyik műtermét vezette, egészen 2002-es nyugdíjba vonulásáig.
1991–től 1994-ig Csopak főépítészi hivatalát is vezette.
Ipari, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítmények mellett településtervezések, iskolabővítések, kulturális központok és szállodák is kötődnek a nevéhez. Nagyobb munkái mellett pedig mintegy húsz családi házat tervezett.
1976-tól a Műegyetem építészkarának korrektoraként, majd 1986–1990 között a MÉSZ Mesteriskolájának mestertanáraként oktatott, majd 1990 után az Ybl Miklós Főiskola tanára és a BME építészkarának diplomabizottsági tagja lett.
2011-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választotta.
