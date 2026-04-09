Gyászol Veszprém vármegye, meghalt a kitüntetett építész

Április 4-én este, életének 84. évében meghalt Dobó János Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja – közölte szerdán a Veszprém Vármegyei Hírportál.

A lap felidézte, Dobó János 1942-ben Máramarosszigeten született, családja 1944-ben költözött a mai Magyarország területére. Középiskolai tanulmányait már Veszprémben végezte, ezt követően a Veszprém Megyei Tanácsi Építő Vállalatában, majd a Vegyterv Építész Irodájában dolgozott, utóbbiban pedig kapcsolatba került az ipari építészettel.

1965-től a BME építészkarának hallgatója volt, 1970-ben a középület-tervezési tanszéken diplomadíjjal végzett. 1974 és 1976 között elvégzet a MÉSZ Mesteriskolájának III. ciklusát.



1986-ig vezető tervezőként tevékenykedett az Ipartervnél, a legjelentősebb munkái ebből az időszakból a miskolci Patyolat központi telephelye, a budapesti Taurus raktárbázis és a móri elektródagyár.