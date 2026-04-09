Meghalt Bugár Imre
Téboly a 7-es főúton, szarvasok cikáztak az autók között – Videó
Megdöbbentő felvételt készített egy autó utasa szerdán reggel Balatonfenyvesen, a 7-es főúton haladva. A közösségi médiában megjelent videó tanúsága szerint öt szarvas betévedt a településre, majd rémülten próbálta megtalálni a kijáratot a lakott területről.
Az állatok érthető módon nagyon meg voltak rémülve a forgalmas úton, össze-vissza cikáztak az aszfalt egyik szélétől a másikig, többször el is csúsztak. A járdán, illetve a vasúti sínek melletti füves részen is végigfutottak.
Végül beugrottak az egyik ház kertjébe, majd egy kis utcában a nyaralók felé vették az irányt a vadak. Szerencsére az autósok résen voltak, így senkinek nem esett baja, noha a rendkívül veszélyes szituáció akár súlyos balesettel is végződhetett volna.
