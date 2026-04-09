Mínuszokkal indult a nap, de pénteken tovább romlik a helyzet

Hűvös reggelre ébredtünk, sok helyen csökkent fagypont alá a hőmérséklet csütörtök hajnalban, a Nógrád vármegyei Mihálygergén volt a leghidegebb, itt mínusz 5,1 Celsius-fokot mértek - közölte az MTI a HungaroMet Zrt. csütörtöki Facebook-bejegyzését.

Azt írták: a magasabb légrétegekbe hidegebb légtömeg érkezett, és az éjszaka első felében még kevés volt a felhő, ezért gyorsan csökkent a hőmérséklet, és sok helyen fagypont alá süllyedt.

Felhívták a figyelmet arra: az ilyen helyzetekben nagy szerepe van a felhőzetnek, ugyanis ahogy megérkezett a felhőtakaró, a kisugárzás már nem volt zavartalan, így a hőmérséklet csökkenése is lelassult, illetve megállt.