Mínuszokkal indult a nap, de pénteken tovább romlik a helyzet

A Nógrád vármegyei Mihálygergén volt a leghidegebb.
2026. április 09., csütörtök 11:16
Hűvös reggelre ébredtünk, sok helyen csökkent fagypont alá a hőmérséklet csütörtök hajnalban, a Nógrád vármegyei Mihálygergén volt a leghidegebb, itt mínusz 5,1 Celsius-fokot mértek - közölte az MTI a HungaroMet Zrt. csütörtöki Facebook-bejegyzését.

Azt írták: a magasabb légrétegekbe hidegebb légtömeg érkezett, és az éjszaka első felében még kevés volt a felhő, ezért gyorsan csökkent a hőmérséklet, és sok helyen fagypont alá süllyedt.

 

Felhívták a figyelmet arra: az ilyen helyzetekben nagy szerepe van a felhőzetnek, ugyanis ahogy megérkezett a felhőtakaró, a kisugárzás már nem volt zavartalan, így a hőmérséklet csökkenése is lelassult, illetve megállt.


Közölték azt is, péntek hajnalban még keményebb fagyok jöhetnek.

A bejegyzéshez készített infografika szerint csütörtök hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Mihálygergén mérték, mínusz 5,1 fokot, míg a legmelegebbet Siófokon, ahol 5,2 fok volt.

 

