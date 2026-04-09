Szörnyű tragédia Szabolcsban, egy lakó nem tudott kimenekülni

Borzasztó szerencsétlenség történt szerdán délután Kisvárdán – számolt be hivatalos oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem.
A Várday István utcában egy lakóház egyik szobája gyulladt ki. Eközben az épületben két ember tartózkodott, egyiküknek sikerült kimenekülni.
A helyszínre érkező tűzoltók a házat átvizsgálva megtalálták a bent maradt lakót, de az életét már nem lehetett megmenteni.
Nem zárható ki a szakemberek szerint, hogy a tüzet egy kályhából kipattanó szikra okozta. A tragédia pontos körülményeire tűzvizsgálati eljárás derít majd fényt.
A nyitókép illusztráció: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala
