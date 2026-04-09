Bosszúból végighúzta a kulcsot a szomszéd autóin
Most emeltek vádat az 50 év körüli nő ellen, aki 2025 nyarán több alkalommal is összekarcolta a szomszéd autóit, aki többször úgy parkolt le az utcán, amivel kis mértékben akadályozta a vádlott és nyaralóvendégei szabad beparkolását az ingatlan udvarára - közölte az ügyészség.
Mint kiderült, az elkövetőhöz 2025 nyarán vendég érkezett, aki a szomszéd miatt nehezen tudott beparkolni a szállás parkolójába, ezért a szállásadó ideges lett, és egy kulccsal végighúzta az autó motorháztetőjét 250.000 forint kárt okozva ezzel.
A tettes ezután bement a városba, majd mikor este hazaért azt tapasztalta, hogy a kocsi még mindig ugyanott áll, ezért veszekedni kezdett a közelben lakókkal, aminek részeként a szomszéd másik autóját is megrongálta, amiben már 300.000 forintos kár keletkezett.
Az ügyészség a nővel szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
