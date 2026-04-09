Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő

Mentők helyett halottaskocsit kért a segélyhívón.
2026. április 09., csütörtök 17:22
A kegyetlen eset még március 20-án történt az amerikai Wisconsin államban, miután egy 41 éves nő megölte tinédzser lányát és magával is végezni akart. Jövő héten hoznak ítéletet az ügyben - számolt be róla a napokban a Crime Online.

Tyiece Oninski a gyilkosság után tárcsázta a segélyhívót, ahol 15 percen keresztül ecsetelte, hogy azért ölte meg 14 éves lányát, Kuren Rein-t mert féltette Elon Musk-tól.

Mire a diszpécser megkérdezte, küldjön-e mentőt a helyszínre, a nő csak annyit mondott:  

„Meghalt, drágám. Halottaskocsira van szükség."

A kegyetlen szülő öngyilkosságot kísérelt meg, de nem sikerült véghez vinnie.

A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a nő kábítószer befolyása alatt állt és a gyilkosságot is úgy követte el. Így riasztották a mentőket, akik kórházba szállították. Ott ellátták a nyakán és a csuklóján lévő vágásokat is.

Még akkor letartóztatták és őrizetbe vették.

A napokban pedig vádat emeltek ellene.

A bírósági tárgyalásra és az ítélethozatalra a jövő héten kerül sor.

Nyitókép: Rock megyei seriffhivatal 

 

 

