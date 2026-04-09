Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő

A kegyetlen eset még március 20-án történt az amerikai Wisconsin államban, miután egy 41 éves nő megölte tinédzser lányát és magával is végezni akart. Jövő héten hoznak ítéletet az ügyben - számolt be róla a napokban a Crime Online.

Tyiece Oninski a gyilkosság után tárcsázta a segélyhívót, ahol 15 percen keresztül ecsetelte, hogy azért ölte meg 14 éves lányát, Kuren Rein-t mert féltette Elon Musk-tól.

Mire a diszpécser megkérdezte, küldjön-e mentőt a helyszínre, a nő csak annyit mondott:

„Meghalt, drágám. Halottaskocsira van szükség."

A kegyetlen szülő öngyilkosságot kísérelt meg, de nem sikerült véghez vinnie.