Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő
A kegyetlen eset még március 20-án történt az amerikai Wisconsin államban, miután egy 41 éves nő megölte tinédzser lányát és magával is végezni akart. Jövő héten hoznak ítéletet az ügyben - számolt be róla a napokban a Crime Online.
Tyiece Oninski a gyilkosság után tárcsázta a segélyhívót, ahol 15 percen keresztül ecsetelte, hogy azért ölte meg 14 éves lányát, Kuren Rein-t mert féltette Elon Musk-tól.
Mire a diszpécser megkérdezte, küldjön-e mentőt a helyszínre, a nő csak annyit mondott:
„Meghalt, drágám. Halottaskocsira van szükség."
A kegyetlen szülő öngyilkosságot kísérelt meg, de nem sikerült véghez vinnie.
A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a nő kábítószer befolyása alatt állt és a gyilkosságot is úgy követte el. Így riasztották a mentőket, akik kórházba szállították. Ott ellátták a nyakán és a csuklóján lévő vágásokat is.
Még akkor letartóztatták és őrizetbe vették.
A napokban pedig vádat emeltek ellene.
A bírósági tárgyalásra és az ítélethozatalra a jövő héten kerül sor.
Nyitókép: Rock megyei seriffhivatal
