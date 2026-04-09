Hárman menekültek egy lángoló házból Békésen
Hatalmas lánggal égett egy kamra a Békés vármegyei Békésen, ahol a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is, ahonnan három embernek kellett kimenekülnie – közölte a Katasztrófavédelem.
Mint kiderült, a békési Magyar utcában lángolt a kamra, amit a tűzoltók több vízsugárral eloltottak, majd egy gázpalackot is kivittek az épületből.
A házban tartózkodó három ember időben elhagyta az épületet, így személyi sérülés nem történt.
