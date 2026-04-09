2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
gmail
ai
google
funkció

Nem mindenki örül neki: fontos döntés előtt állnak a Gmail-felhasználók

Az újítás egyszerre kényelmes és aggasztó.
2026. április 09., csütörtök 18:03
Vágólapra másolva!

Fontos döntés elé kerültek a Gmail felhasználói, miután a Google egyre több mesterséges intelligencia-alapú funkciót kapcsol be automatikusan a levelezőrendszerben – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Forbes.

A háttérben a Gemini nevű MI-rendszer áll, amely képes e-maileket írni, válaszokat javasolni, összefoglalni a leveleket, sőt intelligensen keresni is a beérkező üzenetek között. Bár ez elsőre kényelmesnek tűnik, sokakban komoly adatvédelmi aggályokat vet fel.

Gondolj úgy a Geminire, mint egy személyes és proaktív asszisztensre. Olyan, mintha meghívnád egy privát szobába, ahol a beérkező leveleid is vannak, de a Gemini úgy hagyja el a szobát, hogy nem ismeri meg a titkaidat

-    igyekezett megnyugtatni a felhasználókat Blake barnes, a Gmail termékfejlesztési alelnöke egy videóban.


Ez a hasonlat azonban nem mindenkit győzött meg. Kiberbiztonsági szakértők szerint érdemes mielőbb eldönteni, hogy valaki szeretné-e használni ezeket a funkciókat, mivel a felhőalapú MI működése szükségszerűen adatkezeléssel jár.

Bár a Google állítása szerint nem használják fel a felhasználók leveleit a rendszer betanítására, a szakértők szerint a technológia így is hordozhat kockázatokat.

Azok számára, akik inkább kikapcsolnák az MI-funkciókat, ez nem teljesen egyértelmű folyamat. A beállítások között több külön opció – például az „Okos levélírás”, az „Intelligens válasz” vagy az „okos funkciók” egyenként történő letiltásával lehet minimalizálni a rendszer működését.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

