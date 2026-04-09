A Szentatyának, XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán – történelmi pillanat a Vatikánban

A koncert során virtuóz művek csendültek fel, majd a művész az „Elindultam szép hazámból” című magyar népdalt adta elő, amely számára mély személyes és nemzeti jelentéssel bír.

Szerény körülmények közül indultam, és mindig fontos volt számomra, hogy hű maradjak a gyökereimhez. Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországon születtem, és innen vihetem a világba a magyar zene, a magyar kultúra és a magyar lélek üzenetét. Ez a népdal az én utamat, az én hűségemet jelenti.

A találkozás alkalmával a művész egy különleges, „Guarneri del Gesù” ihletésű mesterhegedűt adott át ajándékba a Szentatyának, amelyet barátja, Rácz Pál hangszerkészítő mester készített. A hangszer a magyar hagyomány, a nemzeti összetartozás és az önzetlen adni akarás jelképe, amely méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét.