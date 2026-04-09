Nem tudott felállni a TV 2 műsorvezetője, teljesen lebénult napokra
Kellemetlen baleset érte otthonában kertészkedés közben Istenes Lászlót. A TV2 műsorvezetője csütörtökön a közösségi oldalán mesélte el, hogy néhány nappal ezelőtt meg szeretett volna metszeni egy bokrot, de ami ezután jött, arra nem lehetett felkészülve.
A Mokka házigazdája metszőollóval a kezében lehajolt, hogy kezelésbe vegye a növényt, ám egy idegbecsípődés miatt képtelen volt felállni és újra kiegyenesedni.
Istenes László most már jókedvűen pózolt a kezelőágyon, hiszen állapota valamelyest javult, de állítása szerint négy napra teljesen lebénult, és az idő alatt értelemszerűen nem volt ennyire mosolygós.
A népszerű tévés végül levont egy nagyon fontos következtetést is a történtekből.
Konklúzió: már a bokorhoz képest is öreg vagyok
– írta viccelődve.
Nyitókép: Tények Plusz archív
Nem mindenki örül neki: fontos döntés előtt állnak a Gmail-felhasználók
A Szentatyának, XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán – történelmi pillanat a Vatikánban
Egy legendás páros előtt tiszteleg mostantól a Liszt Ferenc Repülőtér
Egy trend, ami sokak szerint kiölheti a vendéglátás igazi varázsát
Szenzációs hír: Forma 1-es istállóhoz került egy fiatal magyar versenyző
Így készülnek a döntőre A Nagy Duett versenyzői - Videók
Emojik a munkahelyen: Segít vagy árthat a szakmaiságnak?
Szívszorító gesztust tettek az Artemis II űrhajósai
Ágynak esett Gombos Edina férje az Ázsia Expressz forgatási helyszínén - Videó
Kiderült Kamilla királyné és I. Károly király boldogságának titka
Döbbenetes baki derült ki Brooklyn Beckham esküvőjéről, ennél kínosabb már nem is történhetett volna