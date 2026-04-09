Nem tudott felállni a TV 2 műsorvezetője, teljesen lebénult napokra

Kellemetlen baleset érte otthonában kertészkedés közben Istenes Lászlót. A TV2 műsorvezetője csütörtökön a közösségi oldalán mesélte el, hogy néhány nappal ezelőtt meg szeretett volna metszeni egy bokrot, de ami ezután jött, arra nem lehetett felkészülve.

A Mokka házigazdája metszőollóval a kezében lehajolt, hogy kezelésbe vegye a növényt, ám egy idegbecsípődés miatt képtelen volt felállni és újra kiegyenesedni.

Istenes László most már jókedvűen pózolt a kezelőágyon, hiszen állapota valamelyest javult, de állítása szerint négy napra teljesen lebénult, és az idő alatt értelemszerűen nem volt ennyire mosolygós.

A népszerű tévés végül levont egy nagyon fontos következtetést is a történtekből.