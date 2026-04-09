2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
választás
kormányablakok
okmányok

György István: szinte valamennyi kormányablak nyitva lesz szombaton és vasárnap

Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Facebookra feltöltött csütörtöki videójában.
2026. április 09., csütörtök 18:03
Vágólapra másolva!

György István hangsúlyozta, hogy a kormányablakokban ezen a két napon kizárólag személyiokmány-ügyintézésre lesz lehetőség, ami vonatkozik arra is, ha valaki nem találja a személyi igazolványát, és nem áll rendelkezésére útlevél vagy jogosítvány sem. Ebben az esetben 

az ügyfél ideiglenes személyi igazolványt tud készíttetni, amellyel részt tud venni a választáson.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy

 a személyi igazolványon kívül lakcímkártyát is ki tudnak állítani a kormányablakokban azok számára, akik ezt igénylik.


Felhívta a figyelmet arra: akik az új lakcímükön szeretnének szavazni április 12-én, azoknak legkésőbb április 10-én, pénteken reggel 9 óráig kell új lakcímet létesíteniük a kormányablakban.

Hozzátette: ez esetben az érintettek már az új lakcímükön tudnak a névjegyzékbe kerülni és szavazni. Ha azonban nem kezdeményezi valaki új lakcím létesítését, akkor csak a régi lakhelyén élhet a szavazati jogával.

György István fontosnak nevezte, hogy ezen a két napon kizárólag bankkártyával tudnak fizetni az ügyfelek, hiszen a postahivatalok nem lesznek nyitva, ahol csekkes fizetésre nyílna lehetőség - áll az MTI közleményében.

Nyitókép: György István hivatalos Facebook-oldala

 

