Orbán Balázs szerint a végén csak kiderült az igazság

Három nap a választásig, a végén csak kiderült az igazság

− kezdte a videós Facebook-posztját Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette, nem fideszes propaganda, szerintük is nagyon nagy háború jön. Majd bejátszotta azt a kiszivárgott felvételt, amelyen Magyar Péter kijelenti, „g.ci nagy háború lesz”.

Orbán Balázs közölte, ha ez a helyzet, ha ez az igazság, akkor csak egyetlen ember van, aki garantálja Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor, ő a biztos választás.