Orbán Balázs szerint a végén csak kiderült az igazság

Csak egyetlen ember van, aki garantálja Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor, ő a biztos választás - hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.
2026. április 09., csütörtök 18:21
Három nap a választásig, a végén csak kiderült az igazság

− kezdte a videós Facebook-posztját Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette, nem fideszes propaganda, szerintük is nagyon nagy háború jön. Majd bejátszotta azt a kiszivárgott felvételt, amelyen Magyar Péter kijelenti, „g.ci nagy háború lesz”.

Orbán Balázs közölte, ha ez a helyzet, ha ez az igazság, akkor csak egyetlen ember van, aki garantálja Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor, ő a biztos választás.

Április 12-én, vasárnap csak a Fidesz

− zárta a posztját a kormánypárti politikus.

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

 

