Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt

Zelenszkij közösségi oldalán számolt be arról, hogy találkozott a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is, és több fontos kérdésről egyeztettek. Az ukrán elnök nemcsak beszámolt a találkozóról, hanem magyarul is közzétette – mintha ez elegendő lenne a valós sérelmek elfedésére - írja a Mandiner.

Az ukrán elnök azt írta:

Találkoztam a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk.

Bejegyzésében részletesen felsorolta, hogy szó esett többek között a télre való felkészülésről, a gazdasági kérdésekről, valamint a katonák helyzetéről is. Hozzátette: