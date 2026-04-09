2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
orbán balázs
magyar péter
háború

Orbán Balázs: Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek

Magyar Péter hazugsága kártyavárként omlott össze annak a hangfelvételnek a fényében, melyben a Tisza-vezér maga ismerte be, hogy hatalmas háború készülődik - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója szerint. Orbán Balázs úgy véli, ebben a helyzetben Magyarország számára a béke megőrzése a legfontosabb tét.
2026. április 09., csütörtök 18:20
Vágólapra másolva!

Orbán Balázs a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter hiába tagadta nyilvánosan, ő is tisztában van azzal, hogy „a brüsszeli főnökei egy nagy háborúra készülnek”, ezért szerinte nem szabad hagyni, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba - szemlézte az Origo.
 

Nyílt kijelentések Európa vezetőitől

A politikai igazgató több nyilatkozatra is hivatkozott, amelyek szerinte alátámasztják a háborús készülődésről szóló állításokat. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke például ezt mondta: 

Eljött az idő, amikor európai zászlót viselő katonákat kell Ukrajnába küldeni.”


Mark Rutte NATO-főtitkár így fogalmazott: 

A háború már az ajtónkon kopogtat.”

Míg Fabien Mandon francia vezérkari főnök szerint „ma háborúra készülünk”, mert csak így lehet felkészíteni a társadalmakat az áldozatokra és a gazdasági nehézségekre. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapás jöhet Oroszországgal, de egyes elemzők már korábbra is teszik ennek lehetőségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott: 

Európa harcban áll.”

Orbán Balázs szerint mindez világosan mutatja, hogy Európa egyre közelebb kerül egy súlyos konfliktushoz, ezért Magyarország számára kulcskérdés, hogy kimaradjon a háborúból. 

Szerinte erre jelenleg Orbán Viktor és a Fidesz politikája jelenti a garanciát.


Nyitókép: Képernyőkép

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra