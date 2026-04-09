Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt
Orbán Balázs: Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek
Orbán Balázs a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter hiába tagadta nyilvánosan, ő is tisztában van azzal, hogy „a brüsszeli főnökei egy nagy háborúra készülnek”, ezért szerinte nem szabad hagyni, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba - szemlézte az Origo.
Nyílt kijelentések Európa vezetőitől
A politikai igazgató több nyilatkozatra is hivatkozott, amelyek szerinte alátámasztják a háborús készülődésről szóló állításokat. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke például ezt mondta:
Eljött az idő, amikor európai zászlót viselő katonákat kell Ukrajnába küldeni.”
Mark Rutte NATO-főtitkár így fogalmazott:
A háború már az ajtónkon kopogtat.”
Míg Fabien Mandon francia vezérkari főnök szerint „ma háborúra készülünk”, mert csak így lehet felkészíteni a társadalmakat az áldozatokra és a gazdasági nehézségekre. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapás jöhet Oroszországgal, de egyes elemzők már korábbra is teszik ennek lehetőségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott:
Európa harcban áll.”
Orbán Balázs szerint mindez világosan mutatja, hogy Európa egyre közelebb kerül egy súlyos konfliktushoz, ezért Magyarország számára kulcskérdés, hogy kimaradjon a háborúból.
Szerinte erre jelenleg Orbán Viktor és a Fidesz politikája jelenti a garanciát.
Nyitókép: Képernyőkép
+Ez is érdekelheti
Eddig sosem látott videó került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről
Orbán Balázs szerint a végén csak kiderült az igazság
Deák Dániel leleplezte a Tisza Pártot – őket képviselik valójában
Orbán Viktor világosan leszögezte, mi a választás tétje
Orbán Viktor: Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket
Magyar Péter lebukott, tudja, mi vár Európára: „G*ci nagy háború lesz”
Menczer: Rábíznád a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g**i nagy háborúra készül?
Friss felmérés: stabil jobboldali többség születhet az egyéni választókerületekben április 12-én
Hidvéghi: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel
A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Orbán Balázs: a kétarcú Magyar Péter újabb hazugságára derült fény