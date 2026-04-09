A Tisza mindig is hazudott a háborúról, most Magyar Péter lebuktatta őket - videóval

A Tisza mindig is hazudott a háborúról, most Magyar Péter lebuktatta őket - videóval
A Tisza kétarcúságát bizonyító információt a Patrióta hozta nyilvánosságra csütörtök reggel. Ebből kiderült, hogy Magyar Péter évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt párttársaival együtt Brüsszel valódi terveivel.
A Patrióta arról írt szerda este, hogy leleplező információ jutott el hozzájuk, melyet csütörtök reggel hoztak nyilvánosságra. Mint fogalmaztak: „aki most vasárnap választani készül, annak ezt látnia és hallania kell, ugyanis a hangfelvételen Magyar Péter kijelentette, hogy „g.ci nagy háború lesz”, azaz évek óta átverte a magyar embereket. Ezt elsőként Bohár Dániel, a Megafon munkatársa hozta nyilvánosságra, majd Deák Dániel, A XXI. Század Intézet vezető elemzője is megtette ugyanezt saját közösségi oldalán.

Magyar Péter mást mond a nyilvánosságnak, mást zárt körben a tiszásoknak

A felvételen Vogel Evelin, a pártelnök volt barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy

Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz.

Bohár a hallottak kapcsán emlékeztetett, hogy bár a zárt ajtók mögött Magyar Péter így fogalmaz, ezzel szemben a nyilvánosság előtt egészen mást mond.

  • az ukrán háborút riogatásnak nevezi, 
  • lehazudja az ukrán háború veszélyét, 
  • lehazudja a brüsszeli, háborúpárti politikusok okozta veszélyt.

Példaként a Tisza-vezér egyik fórumáról játszott be egy részletet, ahol Magyar Péter arról beszélt, hogy „marhaság és gátlástalan dolog ezzel vádolni európai vezetőket, hogy ők háborút akarnak”.

Ruszin-Szendi Romulusz is tagadta a háború veszélyeit

A Tisza Párt elnöke valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború. Magyar Péter pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja. Ugyancsak emlékezetes Magyar Péter katonai tanácsadójának, a bukott vezérkari főnöknek is az a videója, melyben többször is kijelentette, hogy „nincs háború”. A Tisza Párt a nyilvánosság előtt így ver át mindenkit, miközben a pártelnök szavaival élve g*ci nagy háború lesz.

– Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti biztonsági stratégiában, se a… nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk? – ecsetelte Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás rendezvényen.

 

Nyitókép: MTI

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra