A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Orbán Viktor: a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására
Véget ért a Nemzeti Petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra, és a háború finanszírozására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.
Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevontuk az embereket a döntésekbe
– tette hozzá. A miniszterelnök hangsúlyozta, az emberek véleménye mellett kitartottak akár Brüsszellel szemben is.
A nemzeti petíció eredményeit a napokban összesítik, de az már most látszik, hogy rekordszámban nemet mondtak az emberek az olajblokádra és a háború finanszírozására
– hangzik el a videóban.
A munka felét elvégeztük, de el kell végeznünk a másik felét is: olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának
– szögezte le Orbán Viktor.
Arra kérek mindenkit, hogy most vasárnap szavazzanak a biztonságra, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, hogy végrehajthassuk, amit a nemzeti petícióval vállaltunk. Nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiabiztonságát! Mert a Fidesz a biztos választás
– tette hozzá Orbán Viktor.
Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
