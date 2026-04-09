Exkluzív interjút adott a Tényeknek J.D. Vance

Az amerikai politikussal Marsi Anikó beszélgetett. Az interjúban szó volt arról, hogy hogyan lett J. D. Vance egy ohiói kisváros szülötteként az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, de az Orbán Viktorral való személyes kapcsolatáról és a magyar választás jelentőségéről is beszélt a politikus.
Orbán Viktor győzni fog és továbbra is erősek maradnak a magyar-amerikai kapcsolatok - erről is beszélt a Tényeknek adott exkluzív interjújában J. D. Vance. Az Egyesült Államok alelnöke elmondta, hogy a magyar miniszterelnököt a nézetei miatt külföldről támadják az ukránok és a bürokraták, éppen ezért meg kell mutatni, hogy nagyon sok ember támogatja a világban Orbán Viktort.

 

