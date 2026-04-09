A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében
Gulyás Gergely azt mondta: az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is.
Hozzátette: a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48 600 forintos többletkiadást jelentene havonta, a villamosenergia-árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16 ezer forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.
Ezért a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is meg tudja védeni a magyar családokat attól a többletkiadástól, ami a jelenlegi árszínvonal mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene gáz-, áram- és üzemanyagárak tekintetében
- mondta a miniszter.
Magyarország energiaellátása biztosított
Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely azt mondta: ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak.
Emlékeztetett: a magyar miniszterelnök által még 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén kiharcolt mentességnek köszönhető, hogy Magyarország számára az orosz kőolaj- és földgázszállítás is egészen a közelmúltig zavartalanul biztosított volt.
Jelezte: a kőolajszállítást ugyan az ukránok megszüntették, de ott is jelentős tartalék áll rendelkezésre, és az alternatív útvonalon történő beszerzés is megkezdődött.
Ennek köszönhető, hogy a védett árat fenn tudjuk tartani, így Magyarországon nem 7-8-900 és 1000 forintos benzinárakat kell fizetni, mint Európa más országaiban, hanem 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárat
- mutatott rá a tárcavezető.
Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges
Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely kiemelte:
Magyarország érdeke - és büszke is lehet rá -, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolata van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült: az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból az látszik, hogy a tavalyi rekord is megdől
- közölte.
A jó viszony és barátság az Egyesült Államokkal önmagában is cáfolja azt "a felelőtlen és hazug propagandát", amely a magyar NATO-szerepvállalással kapcsolatos - jelentette ki.
Magyar Péter folytatná Brüsszel "háborúba sodródásának politikáját"
A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kiszivárgott hangfelvételre utalva a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: Magyar Péter folytatná Brüsszel "háborúba sodródásának politikáját".
Gulyás Gergely a szerdai kormányülésről beszámolva azt mondta: látják, hogy Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, és egy csütörtökön megjelent hangfelvételből látszik, hogy "Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van".
Ráadásul - folytatta -, a felvételből kiderül, hogy ezt már 2024-ben is tudta.
Jó okkal gondolhatjuk, hogy az ő megbízatása arra terjed ki, hogy Magyarországon egy olyan politikát lehessen meghonosítani, amely nem szemben áll a háborúval, amely nem békét akar, hanem az Európai Unió és Brüsszel háborúba sodródásának politikáját hajlandó folytatni
- fogalmazott.
