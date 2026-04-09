Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében

Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta: ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak.

Emlékeztetett: a magyar miniszterelnök által még 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén kiharcolt mentességnek köszönhető, hogy Magyarország számára az orosz kőolaj- és földgázszállítás is egészen a közelmúltig zavartalanul biztosított volt.

Jelezte: a kőolajszállítást ugyan az ukránok megszüntették, de ott is jelentős tartalék áll rendelkezésre, és az alternatív útvonalon történő beszerzés is megkezdődött.