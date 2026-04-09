Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében

A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.
2026. április 09., csütörtök 11:16
Frissítve: 2026. április 09., csütörtök 12:08
Gulyás Gergely azt mondta: az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is.

Hozzátette: a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48 600 forintos többletkiadást jelentene havonta, a villamosenergia-árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16 ezer forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.

Ezért a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is meg tudja védeni a magyar családokat attól a többletkiadástól, ami a jelenlegi árszínvonal mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene gáz-, áram- és üzemanyagárak tekintetében 

- mondta a miniszter.

Magyarország energiaellátása biztosított

Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta: ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak.

Emlékeztetett: a magyar miniszterelnök által még 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén kiharcolt mentességnek köszönhető, hogy Magyarország számára az orosz kőolaj- és földgázszállítás is egészen a közelmúltig zavartalanul biztosított volt.

Jelezte: a kőolajszállítást ugyan az ukránok megszüntették, de ott is jelentős tartalék áll rendelkezésre, és az alternatív útvonalon történő beszerzés is megkezdődött.

Ennek köszönhető, hogy a védett árat fenn tudjuk tartani, így Magyarországon nem 7-8-900 és 1000 forintos benzinárakat kell fizetni, mint Európa más országaiban, hanem 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárat

 - mutatott rá a tárcavezető.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: Balogh Zoltán/ MTI

Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges

Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte: 

Magyarország érdeke - és büszke is lehet rá -, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolata van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült: az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból az látszik, hogy a tavalyi rekord is megdől

 - közölte.

A jó viszony és barátság az Egyesült Államokkal önmagában is cáfolja azt "a felelőtlen és hazug propagandát", amely a magyar NATO-szerepvállalással kapcsolatos - jelentette ki.

Magyar Péter folytatná Brüsszel "háborúba sodródásának politikáját"

A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kiszivárgott hangfelvételre utalva a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: Magyar Péter folytatná Brüsszel "háborúba sodródásának politikáját".

Gulyás Gergely a szerdai kormányülésről beszámolva azt mondta: látják, hogy Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, és egy csütörtökön megjelent hangfelvételből látszik, hogy "Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van".

Ráadásul - folytatta -, a felvételből kiderül, hogy ezt már 2024-ben is tudta.

Jó okkal gondolhatjuk, hogy az ő megbízatása arra terjed ki, hogy Magyarországon egy olyan politikát lehessen meghonosítani, amely nem szemben áll a háborúval, amely nem békét akar, hanem az Európai Unió és Brüsszel háborúba sodródásának politikáját hajlandó folytatni

 - fogalmazott.

 

