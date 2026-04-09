Orbán Viktor: nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának

A kormányfő a Dósa nádor téren elmondott beszédében kiemelte: a választás tétje a magyarok pénze, azaz megengedjük-e, hogy azt elvigyék Ukrajnába.

Kifejtette: három formában akarják elvenni a magyarok pénzét. Az első, hogy elviszik Ukrajnába - mondta, kitérve a 90 milliárd eurós hadikölcsönre, amit az ukránoknak akkor kellene visszafizetniük, ha legyőzték az oroszokat és azok jóvátételt fizetnek nekik. Megjegyezte: miután ezt nem tudják, ez az összeg a nemzeti költségvetésekből "huss, kimegy" majd, és emellett egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros gazdasági csomag is az asztalon van. A következő kormány legfontosabb feladata az lesz, hogy erre nemet mondjon és Magyarországot kívül tartsa ezen az őrült ötleten, és "mi kívül is fogjuk tartani" - jelentette ki, hozzátéve: nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának.

Beszélt arról is, hogy leválasztanák Magyarországot a keleti, orosz energiáról, ami azzal járna, hogy nincs többé védett üzemanyagár, nem tudják a rezsitámogatást fenntartani, és az emberek elveszítenék egyhavi átlagfizetésüket a magas rezsi miatt. Ezért olyan kormány kell, amely megvédi Magyarország nemzeti érdekeit az energia területén - rögzítette.

Az olajblokádról azt mondta: az ukránok abban bíznak, ha a nemzeti kormány megy és a Tisza-kormány jön, akkor többet meg sem kell nyitni a Barátság kőolajvezetéket.