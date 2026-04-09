Orbán Viktor: nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának
A kormányfő a Dósa nádor téren elmondott beszédében kiemelte: a választás tétje a magyarok pénze, azaz megengedjük-e, hogy azt elvigyék Ukrajnába.
Kifejtette: három formában akarják elvenni a magyarok pénzét. Az első, hogy elviszik Ukrajnába - mondta, kitérve a 90 milliárd eurós hadikölcsönre, amit az ukránoknak akkor kellene visszafizetniük, ha legyőzték az oroszokat és azok jóvátételt fizetnek nekik. Megjegyezte: miután ezt nem tudják, ez az összeg a nemzeti költségvetésekből "huss, kimegy" majd, és emellett egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros gazdasági csomag is az asztalon van. A következő kormány legfontosabb feladata az lesz, hogy erre nemet mondjon és Magyarországot kívül tartsa ezen az őrült ötleten, és "mi kívül is fogjuk tartani" - jelentette ki, hozzátéve: nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának.
Beszélt arról is, hogy leválasztanák Magyarországot a keleti, orosz energiáról, ami azzal járna, hogy nincs többé védett üzemanyagár, nem tudják a rezsitámogatást fenntartani, és az emberek elveszítenék egyhavi átlagfizetésüket a magas rezsi miatt. Ezért olyan kormány kell, amely megvédi Magyarország nemzeti érdekeit az energia területén - rögzítette.
Az olajblokádról azt mondta: az ukránok abban bíznak, ha a nemzeti kormány megy és a Tisza-kormány jön, akkor többet meg sem kell nyitni a Barátság kőolajvezetéket.
Harmadikként említette azt a 15 ezer milliárd forintot, amit 2010 és 2026 között adókkal és más eszközökkel a bankoktól, nagy energiacégektől, nemzetközi kereskedelmi láncoktól elvettek és odaadtak a családoknak, fiataloknak és a nyugdíjasoknak; ezt - mint mondta - egy Tisza-kormány visszavenné.
Csak idén 2000 milliárd forintot vontak be a közteherviselésbe - jelezte, hozzátéve: már idén megkezdenék a magyar családok kizsebelését. Ezt meg kell akadályozni, ezt nem fogják megengedni - jelentette ki.
Kitért arra is: a titkosszolgálatok ki-be járkálnak Magyarországon, mintha átjáróház lennénk, ami komoly feladatot jelent a következő kormánynak. Ez mind bűncselekmény, amivel szemben fel kell lépni és meg kell velük szemben védeni Magyarország szabadságát és függetlenségét. Elfogadhatatlan, hogy a tiszások behívták ide a külföldi titkosszolgálatokat, hogy a segítségükkel nyerjék meg a választást - közölte.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, a kampány végére mi vagyunk a hangos többség. Hozzátette: a március 15-i békemenet után indult, "óriási, hatalmas és sikeres kampány" kezdetén is hívei voltak többen, de csendes többséget alkottak, amire "az ellenfél falkában uszult rá" az övéktől eltérő véleményen lévőkre polgári, nemzeti és keresztény elveik miatt.
A kormányfő kitért arra, hogy az elmúlt négy évben a háború blokkolta a gazdaságot, de a magyarok ennek ellenére sem adták fel céljaikat, megőrizték a teljes foglalkoztatottságot. Ha a kormánypártok nyernek - folytatta -, a következő ciklus végére ötmillió magyar fog dolgozni és az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot.
Köszönetet mondott roma polgártársainak, akikkel a kormány szerződést kötött és sok ezer roma család élt a lehetőségekkel: dolgozik és iskolába járatja a gyerekét.
Kijelentette azt is, akármilyen nehézségek jönnek a következő időszakban, a kormány ki fog tartani a családokat támogató politikája mellett is. Megemlített több, a fiatalokat segítő kormányzati intézkedést, majd azt javasolta a fiataloknak, ne felejtsék el mindezt megköszönni az idősebbeknek, mert az ő munkájuk adta meg azok alapját.
Összehasonlította a kormánypártokat és azok ellenfelét. Mi nem járunk az ő gyűléseikre bajt keverni, ők meg igen - hangoztatta.
Hozzátette, a dühre, gyűlöletre és indulatra sem országot, sem jövőt nem lehet építeni, a tiszások ezt akarják és ez lesz a vesztük. A kormánypártokat az különbözteti meg tőlük, hogy rendületlenül hisznek a szeretet és az összefogás erejében. Mi nem vagyunk ünneprontók, nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás - fogalmazott.
Kitért arra is, az ország mögött hagyott négy év igazságtalan volt, és úgy látja, hogy a következő négy év se tűnik "valami igazságosnak". A háborúnak nincs vége, sőt újabb háborúk vannak, és komoly viharfelhők közelednek az európai gazdaság, illetve Magyarország felé - fejtette ki.
Hozzátette, jó döntés volt, hogy 2022-ben a kormánypártok összefogást hoztak létre a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítani, és miután a kihívások nagyobbak, nagyobb összefogásra is van szükség, "kell legalább hárommillió szavazat, hogy Magyarország biztonságban lehessen".
Azt kérte hallgatóságától, beszéljenek a családtagjaikkal, szomszédaikkal, munkatársaikkal és győzzék meg őket arról: ezekben a nehéz időkben csak a Fidesz a biztos választás.
Elmondta, régebben azt mondták, hogy mindenki hozzon még egy embert, most azt mondja, hogy mindenki hozzon el mindenkit.
Orbán Viktor közölte, megérti a fiatalokat, hogy hatalomra akarnak kerülni, mindenkinek ott van a zsebében a marsallbot, de mindennek megvan a rendelt ideje, és ez most nem az ő idejük. Ide most tapasztalat, biztonság, tudás, rutin, tiszta fej, hidegvér és biztos kéz kell - hangsúlyozta.
Beszélt arról is, a határon túli magyarok számára van nagy tétje a választásnak, hiszen az elmúlt 16 év nemzetegyesítési politikája hosszabb távra is garantálja az ő túlélésüket.
Nekik, akik odakint vannak, nemzeti elkötelezettségű, erős és elkötelezett kormányra van szükségük - hangsúlyozta.
A miniszterelnök Debrecen jövőjét biztosítottnak látta a következő 25-30 évben, mondván, a település mostanra ipari központtá változott. Fél Európa irigyli önöket - jelentette ki.
