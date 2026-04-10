2026. április 10. péntek, Zsolt
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Holle anyó újra akcióban: Fotókon a Borsod vármegyei havazás

Megbolondult az időjárás.
2026. április 10., péntek 10:15
Szokatlan időjárás lepte meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakosait, ugyanis csütörtök este havazott Észak-Magyarország több pontján is – közölte a Hungaromet.

Az ilyenkor szokásos tavaszi napsütés helyett hóesés, hózáporok és télies látvány fogadta a bükki Bánkúton élőket.


Bükkszentkereszt is hófehér ruhába öltözött.


Sáta községben is jól megrázta Holle anyó a dunyháját.


Pénteken Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat, míg a keleti, északkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet, napközben még a vékonyabb fátyolfelhőzet mellett napos, gomolyfelhős idő várható. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű. Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Nyitókép: MTI/Varga György 

 

