Orbán Viktor meghúzta a váratlant, ismét interjút ad Rónai Egonnak

Orbán Viktor miniszterelnök péntek délután 15 órától ismét interjút ad Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfő először tavaly novemberben, majd másodjára idén márciusban volt az adás vendége. A Tények.hu is beszámol majd a beszélgetésről.



Az interjúkban több fontos témáról is részletesen szó esett, de a legnagyobb figyelmet az a firka kapta, amelyet Orbán Viktor az első beszélgetés során készített. Azóta a miniszterelnök rajza hatalmas sikert aratott, hiszen pólókat, pulóvereket és órákat is piacra dobtak, amelyen a jegyzet szerepel.

