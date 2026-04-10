2026. április 10. péntek, Zsolt
9°C Budapest
orbán viktor
műsor
interjú

Orbán Viktor meghúzta a váratlant, ismét interjút ad Rónai Egonnak

Tabut döntött Orbán Viktor, amikor 16 év után bement az ATV-be, és interjút adott Rónai Egonnak. Az első menetet egy második is követte, pénteken pedig Orbán Viktor ismét az ATV Mérleg című műsorának lesz a vendége. Két nappal a választások előtt vélhetően számos fontos téma terítékre kerül a beszélgetésben.
2026. április 10., péntek 14:52
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek délután 15 órától ismét interjút ad Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfő először tavaly novemberben, majd másodjára idén márciusban volt az adás vendége. A Tények.hu is beszámol majd a beszélgetésről.


Az interjúkban több fontos témáról is részletesen szó esett, de a legnagyobb figyelmet az a firka kapta, amelyet Orbán Viktor az első beszélgetés során készített. Azóta a miniszterelnök rajza hatalmas sikert aratott, hiszen pólókat, pulóvereket és órákat is piacra dobtak, amelyen a jegyzet szerepel.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra