Európa a háborúra készül, túlélőcsomagokat osztanak, Magyar Péter is kimondta: „G…ci nagy háború lesz

Egyre több jel mutat abba az irányba, hogy Európában nemcsak beszélnek a háborúról, hanem konkrétan készülnek is rá. A nyugati országok kormányai az elmúlt időszakban sorra hoztak olyan intézkedéseket, amelyek a lakosság felkészítését célozzák különböző válsághelyzetekre - írja a Magyar Nemzet.

Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas kormányzati kézikönyvet kapott, amely részletes útmutatást ad arra, hogyan lehet túlélni az első három napot egy vészhelyzetben.

A kiadvány olyan forgatókönyvekkel számol, mint egy kibertámadás, amely megbénítja az elektromos hálózatot, ellátási zavarokat okoz, és megszakítja a kommunikációt. A lakosságot arra ösztönzik, hogy készítsenek vészhelyzeti csomagot ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, elemlámpával és elsősegély-felszereléssel, valamint alakítsanak ki családi vészforgatókönyvet.

A holland kormány szerint mindez nem félelemkeltés, hanem a felkészültség növelését szolgálja, ugyanakkor a hasonló lépések egyre több országban jelentek meg.