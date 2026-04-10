Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Egykori barátai tálalnak ki Magyar Péterről - Videó
Saját egykori barátai leplezték le Magyar Pétert, a történetek pedig egy olyan képet rajzolnak fel, amelyet eddig kevesen láthattak.
A Horizont YouTube-csatornán megjelent videóban megszólal többek között Kruchina Vince, a Tisza Párt elnökének gyermekkori barátja, aki Magyar Péterről elmondta:
Szétrombolta, elárulta a családját, elárulta a barátait, a közösséget. Látszik, hogy teljes nihilizmusba, morális züllöttségbe került.
Szerinte Magyar Péter addig volt stabil, amíg volt egy biztos családi állapota, ami segített neki, hogy pályán maradjon.
Egy másik régi barát, Kruchina Károly úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem tudta elengedni a politikai ambícióit, és úgy látja, hogy egyre csak nőtt a Tisza vezérének az irigysége a volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter iránt.
Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyar Péter egykori brüsszeli felettese arról számolt be, hogy Magyar Péter egy saját táboron beüli politikai fenyegetést próbált érvényesíteni, amikor feljebb akart lépni a ranglétrán és nagykövethelyettesi beosztásba akart kerülni.
Isky Annamária, aki korábban szintén barátja és kollégája volt Magyar Péternek, elmondta:
még zöldfülűek voltunk, de neki már akkor is egy olyan egója volt, amivel meg tudott támadni és hajlandó is volt megtámadni nagy politikusokat.
De kitért arra is, hogy Magyar Péter az idő elteltével egyre durvábban beszélt Varga Judittal, akit folyamatosan alázott verbálisan - írja a Magyar Nemzet.
Nyitókép: MTI
