Rengetegen fognak az urnákhoz járulni vasárnap, figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Választási Iroda

A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken.

Azt írták:

a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a háromezret a névjegyzéken szereplők száma.

Hozzátették: a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választásiiroda-tag, valamint az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például tollról, borítékról gondoskodik.

Közölték, a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében ahol meghaladja a választópolgárok száma az 1500-at, ott lehetséges, ahol pedig meghaladja a kétezret, ott kötelező legfeljebb 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket, és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.