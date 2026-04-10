Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
A magyar vállalkozók is a francia társaik sorsára jutnak, ha jön a Tisza-kormány s vele a magas üzemanyagárak
Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az Euronews. Kedden építőmunkások útzárat állítottak fel a nantes-i körgyűrűn, hogy tiltakozzanak az üzemanyagárak emelkedése ellen, mivel a hirtelen drágulás komoly nyomást gyakorol a vállalkozásaikra. A tiltakozók elmondták, hogy az ő ágazatukat figyelmen kívül hagyták a többiekhez képest, és tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal.
Az üzemanyagárak emelkedése az orosz kőolaj szankcióinak visszavonásával megállítható
Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől.
Az Európai Unió elhibázott politikájának hála Európa azon kontinensek közé tartozik, amelyek a leginkább érint a kialakult válság. Az Európai Bizottság ugyanis Ukrajnával karöltve, morális okokra hivatkozva
- kivezette az olcsó orosz energiahordozókat a kontinensről,
- így lényegében a kontinensnek nincs hova fordulni.
Az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat egyébként az Egyesült Államok is feloldotta ideiglenesen, azonban erre az Európai Bizottság nem hajlandó.
Írországban már a hadsereget is bevetették a tüntető gazdák ellen
A brüsszeli bürokraták több javaslatot is megfogalmaztak a tagállamok számára, mint például
- a fogyasztás önkéntes csökkentését,
- a távmunka bevezetését.
Ez azonban bizonyos iparágakban – mint amilyen az építőipar is – nem alkalmazható. Ráadásul a helyzet már most is kritikus a lakosság számára is, miután Franciaország benzinkútjainak jelentős részénél valamilyen hiány alakult ki, ami feltehetőleg csak még rosszabb lesz a jövőben.
A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízel üzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. A tiltakozók három dolgot követelnek:
- a dízel árának korlátozását, hogy az „realisztikus és megfizethető” legyen,
- a szén-dioxid-adó teljes eltörlését,
- a kormányzati vezetőkkel való közvetlen tárgyalást.
A gazdák, – akikhez csatlakoztak később a fuvarozók is – állami közbelépést sürgetnek az elszálló dízelárak miatt.
Az ír hadsereg fellépése a gazdák ellen:
Ha a Tisza hatalomra jut, ez vár a magyar gazdákra is
Az Európai Unió ahelyett, hogy belátná az energiapolitikájának teljes kudarcát, és feloldaná a szankciókat az olcsó orosz energiával szemben, inkább kivitelezhetetlen ajánlásokat tesz. Sőt, azokat az országokat, amelyek igyekeznek megvédeni az állampolgáraikat az elszabaduló energiaárakkal szemben – mint Magyarország is –, büntetéssel fenyegeti.
Ugyanakkor a magyar vállalkozók is könnyen a francia és ír társaik sorsára juthatnak, nem rég került nyilvánosságra a Tisza Párt energiaterve, amely többek között azt tartalmazza, hogy egy esetleges Tisza-kormány azonnal kivezetné a védett üzemanyagárakat, és nyugati kézbe játszaná át a magyar energiaszektort, köztük a Mol-t is.
Nyitókép: Európai Parlament X-oldala
+Ez is érdekelheti
