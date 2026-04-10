A magyar vállalkozók is a francia társaik sorsára jutnak, ha jön a Tisza-kormány s vele a magas üzemanyagárak

Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek, miután az állam láthatóan nem tesz semmit a vállalkozók megsegítése érdekében.
2026. április 10., péntek 11:27
Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az Euronews. Kedden építőmunkások útzárat állítottak fel a nantes-i körgyűrűn, hogy tiltakozzanak az üzemanyagárak emelkedése ellen, mivel a hirtelen drágulás komoly nyomást gyakorol a vállalkozásaikra. A tiltakozók elmondták, hogy az ő ágazatukat figyelmen kívül hagyták a többiekhez képest, és tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal.

Megkezdődtek a tüntetések az üzemanyagárak emelkedése miatt Európa-szerte
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az üzemanyagárak emelkedése az orosz kőolaj szankcióinak visszavonásával megállítható

Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől.

Az Európai Unió elhibázott politikájának hála Európa azon kontinensek közé tartozik, amelyek a leginkább érint a kialakult válság. Az Európai Bizottság ugyanis Ukrajnával karöltve, morális okokra hivatkozva 

  • kivezette az olcsó orosz energiahordozókat a kontinensről,
  • így lényegében a kontinensnek nincs hova fordulni.

Az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat egyébként az Egyesült Államok is feloldotta ideiglenesen, azonban erre az Európai Bizottság nem hajlandó. 

Írországban már a hadsereget is bevetették a tüntető gazdák ellen

A brüsszeli bürokraták több javaslatot is megfogalmaztak a tagállamok számára, mint például 

  • a fogyasztás önkéntes csökkentését, 
  • a távmunka bevezetését. 

Ez azonban bizonyos iparágakban – mint amilyen az építőipar is – nem alkalmazható. Ráadásul a helyzet már most is kritikus a lakosság számára is, miután Franciaország benzinkútjainak jelentős részénél valamilyen hiány alakult ki, ami feltehetőleg csak még rosszabb lesz a jövőben.

A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízel üzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. A tiltakozók három dolgot követelnek: 

  • a dízel árának korlátozását, hogy az „realisztikus és megfizethető” legyen, 
  • a szén-dioxid-adó teljes eltörlését, 
  • a kormányzati vezetőkkel való közvetlen tárgyalást.

A gazdák, – akikhez csatlakoztak később a fuvarozók is – állami közbelépést sürgetnek az elszálló dízelárak miatt. 

Az ír hadsereg fellépése a gazdák ellen:

Ha a Tisza hatalomra jut, ez vár a magyar gazdákra is

Az Európai Unió ahelyett, hogy belátná az energiapolitikájának teljes kudarcát, és feloldaná a szankciókat az olcsó orosz energiával szemben, inkább kivitelezhetetlen ajánlásokat tesz. Sőt, azokat az országokat, amelyek igyekeznek megvédeni az állampolgáraikat az elszabaduló energiaárakkal szemben – mint Magyarország is –, büntetéssel fenyegeti.

Ugyanakkor a magyar vállalkozók is könnyen a francia és ír társaik sorsára juthatnak, nem rég került nyilvánosságra a Tisza Párt energiaterve, amely többek között azt tartalmazza, hogy egy esetleges Tisza-kormány azonnal kivezetné a védett üzemanyagárakat, és nyugati kézbe játszaná át a magyar energiaszektort, köztük a Mol-t is.

Nyitókép: Európai Parlament X-oldala

