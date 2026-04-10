Orbán Viktor Rónai Egonnál: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk
„Ideges nem vagyok, feszült sem vagyok. Csak az előttünk álló lépésre kell összpontosítanunk” – mondta Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök jelezte, hogy egy elhárító gesztus volt, amikor JD Vance amerikai alelnökkel tartott sajtótájékoztatóján tett egy furcsa kézmozdulatot, miközben Vance arról beszélt, hogy a Fidesz győzni fog a választáson.
Ezt nem nekünk kell eldöntenünk, hanem az embereknek
– tette hozzá. Kiemelte, hogy vasárnap korán fog szavazni, majd utána még mozgósítani fog. Tudatta, hogy nem tér el nagyon az az amerikai kutatás, ami pénteken jelent meg és a Fidesz győzelmét mutatja.
Boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam és mindenki el tudott jönni, mindenkinek jól el tudtam mondani a dolgokat, a jól végzett munka nyugalmával vagyok itt
– jelentette ki Orbán Viktor. Megjelent a digitális tér és ott eltűntek az érvelések, nincs stabil adatbiztonság és ha nem akarsz kimaradni a vélemények közléséből, akkor ott is el kell mondani az üzeneteidet. A választók tájékoztatása megkövetelte, hogy ott is aktívabban kampányoljunk – mutatott rá a miniszterelnök.
Én nem foglalkoztam az ellenfél listavezetőjével, durvább dolgokat is tudnék mondani róla, mint amit eddig mondtak, mert jól ismerem őt a volt felesége révén, de kívül akartam ezen maradni
– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy felelősségük van a magyar közállapotokért. „Nem tudok azzal mint kezdeni, hogy valaki két éve még csápolt nekem, most meg vádaskodik” – utalt Magyar Péterre.
Nem kell azon gondolkodni, hogy felhívja Magyar Pétert a választás után, mert a Fidesz fog nyerni és engem fognak hívni – jelentette ki a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, hogy mindig tiszteletben tartották az emberek döntéseit és ez így lesz a jövőben is. Kitért arra is, hogy
a Fidesz kampánya a valóság köré épült és a valóság riasztó.
Szerinte az elmúlt négy évben folyamatosan válság üzemmódban voltak. Hozzátette: a veszélyek és a bajok száma inkább nőtt. A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben – rögzítette.
Orbán Viktor elmondta: igaz, hogy blokkolta a háború a gazdaságot, de a kormány és az ország javára kell írni, hogy
egyetlen céljukat sem adták fel. Kiemelte, hogy egyetlen olyan országot sem lehet mondani, ahol bevezettek volna a fiataloknak egy kedvező otthonteremtési rendszert, adócsökkentést hajtottak volna végre az édesanyáknak, és egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-emelés történt volna.
Ez lehetett volna több is, ha nem ellenszélben megyünk – vélekedett. A kormányfő szerint Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely egyetlen, az embereknek fontos célját sem adta fel.
Az ukránok azt akarják, hogy Magyarországon alakuljon ukránbarát kormány és ne is kelljen megnyitni a Barátság kőolajvezetéket – mutatott rá a kormányfő. Kijelentette:
ha ő lesz újra a miniszterelnök, akkor nem hagyják, hogy ez történjen.
Amíg ők nem indítják újra a szállítást, addig mi blokkoljuk a pénzüket és mi tovább kitartunk olajjal, mint ők pénzzel – tette hozzá.
Elvesztették Brüsszelben is a csatát, be kell látniuk, hogy kell Európának az orosz nyersanyag. Be kell látniuk azt is, hogy az EU nem képes elszigetelni Oroszországot a világgazdaságtól. Mert látszik, hogy az oroszok rengeteg pénzt keresnek most, hiszen mindenkinek el tudják adni a nyersanyagaikat, csak Európának nem
– mutatott rá a kormányfő, aki szerint nem az a lényeg, hogy „Ukrajna nyer vagy veszít, az a fontos, hogy legyen béke, térjünk vissza a normális világhoz, kereskedjünk az oroszokkal”.
A kormányfő kiemelte: a magyar-ukrán viszony konszolidációjához tárgyalni kell Kijevvel, azonban Ukrajnának nagyobb problémái vannak, mint a magyar-ukrán viszony, mert ők föltettek mindent arra, hogy a nyugati világ részévé váljanak, de kiderült, hogy ez nem lehetséges.
Nekünk az az érdekünk, hogy Magyarország és Oroszország között legyen valami, ezét nekünk nemzeti biztonsági érdekünk, hogy a két ország között legyen egy jól szuperáló ütközőzóna
– mutatott rá. Hozzátette: ez hozna a kontinensre is békét és a magyaroknak is ez az érdeke. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a NATO katonai erejének a 70 százalékát az Egyesült Államok adja. Ukrajna uniós tagsága kapcsán közölte:
azt ajánlják, hogy kössenek Ukrajnával egy stratégiai együttműködést, de Kijev ne legyen EU-tag.
A kormányfő kitért rá, hogy a magyar titkosszolgálat kizárólag a törvény adta keretek között működhet. A Szijjártó-Lavrov telefonbeszélgetések lehallgatása kapcsán tudatta: ez bűncselekmény és szerinte emögött külföldi titkosszolgálatok vannak. Azonban az igazságügyi miniszter dolgozik a helyzet áttekintésén.
Ha van valami, amit senki másnak nem szabad hallania, akkor elmegyek Washingtonba, Pekingbe és Moszkvába is
– rögzítette. Felhívta a figyelmet, hogy a Szijjártó-Lavrov beszélgetések lehallgatása aggasztó. Szerinte Magyarország azért kerülhetett a titkosszolgálatok homlokterébe, mert a nyugatiak azt akarják, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Ehhez pedig nem szégyellnek titkosszolgálati eszközöket is felhasználni.
Vannak olyan uniós országok, amelyekkel egyeztetek a szankciókkal kapcsolatban, megbeszéljük, hogy kinek milyen érdekei vannak egy adott szankcióval kapcsolatban. De emellett egyeztetünk az EU-n kívüli államokkal is, mint az Egyesült Államok
– mondta Orbán Viktor. Hozzátette: nem köt olyan megállapodásokat, amelyek sértenék egy EU-s tagállam érdekeit, mert mi az EU tagjai vagyunk.
Az ellenfelünk mögött meghúzódó ukrán szálról mindenki tudja, hogy létezik, ez már kiderült. Most eldől, hogy ukránbarát, vagy szuverén kormánya lesz-e az országnak
– hangsúlyozta a miniszterelnök. Nincs semmi titok, a köztársasági elnök asszony azt gondolta, hogy a bíróság tévesen ítélte meg, hogy egy pedofil ügyet elleplező embert elítéltek, ő kegyelmet adott ennek az embernek, ami egy hiba volt. Le is vonta a következtetést és lemondott – mutatott rá a kormányfő Novák Katalinnal kapcsolatban, amikor a műsorvezető a kegyelmi ügyről kérdezte.
A miniszterelnök elmondta, hogy volt egy terve arra, hogy kell behozni egyre magasabb pozícióba az új nemzedéket a Fideszbe. Mint jelezte, egy hosszú ideig a hatalom környékén lévő szervezet vezetőitől függ, hogy stabilak maradnak-e. Orbán Viktor úgy látja: van még jó néhány aktív éve, majd kiemelte, hogy nyolc évet volt aktív képviselő, mire miniszterelnök lett.
Nem lehet ebbe beleugrani. Ha valaki csak úgy beleugrik, abból nagyon nagy baj lesz”
– húzta alá. A kormányfő szerint dolga, hogy különböző helyeken segítse a fiatalabb nemzedéket. Kiemelte, hogy Novák Katalin és Varga Judit is a nemzedékváltást képviselte volna a Fideszben. „A szabadság azt jelenti, hogy mi döntjük el, hogy mi legyen velünk. Én ennek nevében védem az országot a külső befolyásokkal szemben” – mondta Orbán Viktor.
Kitért arra is, hogy a jelölteket támogató aláírásgyűjtéseknél húsz százalék volt azoknak a száma, akik korábban nem támogatták a Fideszt. Wáberer György vállalkozó kapcsán elmondta, hogy nála
valami baj van a toronyban.
„Én olyan emberekről nem szívesen mondok véleményt, akiket nem ismerek, de az biztos, hogy ők egyenruhás szervezeteknek a tagjai voltak, amiknek vannak szabályai” – mutatott rá a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy több alkalommal egyenruhás szervezetek tagjai nyilvánultak meg nyilvánosan az utóbbi időben. Hozzátette: majd megvizsgálják, hogy ezeknek az embereknek a tettei beleférnek-e ezeknek a szervezeteknek a szabályaikba.
Ezek az emberek a feletteseiknek felelnek, akiket vádolnak éppen, mert bár politikának hangzik az, amit mondanak, de valójában ilyenkor a szervezetet és a feletteseiket vádolják
– szögezte le a miniszterelnök.
Én holnapután hárommillió szavazatot akarok összegyűjteni, ami nagyon sok, de lehet hárommillió olyan magyar, akik átgondolták és megfontolták, amit mondtunk
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Azokkal a híresztelésekkel kapcsolatban, amelyek Pintér Sándor és Navracsics Tibor visszavonulásáról szólnak, a miniszterelnök elmondta, hogy meglepő, de Pintér Sándorral még nem beszélt erről. Ahogy azt is elmondta, hogy Navracsics Tibor számára van a jövőben is feladat a fejében.
Orbán Viktor kiemelte, hogy nem elvenne, inkább még tenne hozzá a Belügyminisztérium feladatköreihez. Kitért arra is: mindig is vitatta, hogy a kutatások szerint a fiatalok elpártoltak volna a Fidesztől. Majd szót ejtett arról is, hogy azért dolgozik, hogy a polgári életmód egzisztenciális alapjait megteremtse.
Én 36 éve az ország nyilvánossága előtt élem az életemet, engem soha senki semmilyen igaztalannak bizonyult váddal nem tudott illetni
– mondta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Magyar Péter hatalomra kerülve a politikusok vagyonosodási vizsgálatát indítaná el.
A csádi misszió kapcsán elmondta, hogy az nem létezik, az arra vonatkozó parlamenti határozat határideje lejárt. Közölte, hogy számos uniós ország van jelen a Száhel-övezetben, amihez a migráció kötődik. Ezért az EU gondolkodik azon, hogy hol tudja megállítani a migrációt. Csáddal akartak együttműködni ebben az ügyben, de ez végül nem jött létre.
Komolytalannak nevezte a fiának a szerepét firtató találgatásokat a csádi misszió kapcsán. Mint jelezte,
a missziókról nem a századosok döntenek.
Azt várom el, hogy a magyar emberek annyi tudjanak a hadseregről a titkosszolgálatról, hogy elvégzik a dolgukat és mindent megoldanak a törvényi keretek között – mondta a kormányfő, aki a honvédelmi miniszterrel kapcsolatban elmondta: legalább 10 évre előre ellátta munkával, akárki is lesz az.
Ott ülök a többi miniszterelnök között Brüsszelben és tudom, mi várható a világ pénzügyeivel és ezt igyekszem itthon is elmondani. Beszélek itthon is mindenkivel, hogy hogyan tudjuk megoldani, ami most vár ránk
– mondta a miniszterelnök a gazdasági kérdések kapcsán, hozzátéve: van egy maximum 5 százalékos költségvetési hiányt előíró törvény és ezt be is fogja tartani az év végén a kormány.
Az élet nem állt meg. A kormányzó pártoknak az a nehézség a kampányban, hogy az élet nem állt meg, kormányozni is kell. Csak a munka arányait kell megváltoztatni, hogy mennyi idő megy a kampányra és mennyi a kormányzásra
– mutatott rá a kormányfő. Hozzátette: ő minden nap kormányoz a kampány mellett. A miniszterelnök elmondta, hogy tudja, mit kell csinálni a választás másnapján:
Először is kormányt kell alakítani, amit az előttünk álló kihívások logikái szerint kell megtenni.
A következő négy évre szóló ígéretek kapcsán közölte: nem enged magyar katonát Ukrajnába. De nem fogják megengedni azt sem, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, megvédik a rezsicsökkentést, végigviszik a 14. havi nyugdíjat, és fenntartják a teljes foglalkoztatást. Emellett növelni kell az energiafüggetlenséget, ezért Paks II-t be kell fejezni és Paks III-at is létre kell hozni.
Ha érdekes leszek még önnek a választás után, akkor eljövök
– mondta az interjú végén Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy ismét ellátogat-e a műsorba.
