Orbán Viktor Rónai Egonnál: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Nincs semmi titok, a köztársasági elnök asszony azt gondolta, hogy a bíróság tévesen ítélte meg, hogy egy pedofil ügyet elleplező embert elítéltek, ő kegyelmet adott ennek az embernek, ami egy hiba volt. Le is vonta a következtetést és lemondott – mutatott rá a kormányfő Novák Katalinnal kapcsolatban, amikor a műsorvezető a kegyelmi ügyről kérdezte.

A miniszterelnök elmondta, hogy volt egy terve arra, hogy kell behozni egyre magasabb pozícióba az új nemzedéket a Fideszbe. Mint jelezte, egy hosszú ideig a hatalom környékén lévő szervezet vezetőitől függ, hogy stabilak maradnak-e. Orbán Viktor úgy látja: van még jó néhány aktív éve, majd kiemelte, hogy nyolc évet volt aktív képviselő, mire miniszterelnök lett.

Nem lehet ebbe beleugrani. Ha valaki csak úgy beleugrik, abból nagyon nagy baj lesz”

– húzta alá. A kormányfő szerint dolga, hogy különböző helyeken segítse a fiatalabb nemzedéket. Kiemelte, hogy Novák Katalin és Varga Judit is a nemzedékváltást képviselte volna a Fideszben. „A szabadság azt jelenti, hogy mi döntjük el, hogy mi legyen velünk. Én ennek nevében védem az országot a külső befolyásokkal szemben” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor a győri országjárásán, fotó: MTI

Kitért arra is, hogy a jelölteket támogató aláírásgyűjtéseknél húsz százalék volt azoknak a száma, akik korábban nem támogatták a Fideszt. Wáberer György vállalkozó kapcsán elmondta, hogy nála

valami baj van a toronyban.

„Én olyan emberekről nem szívesen mondok véleményt, akiket nem ismerek, de az biztos, hogy ők egyenruhás szervezeteknek a tagjai voltak, amiknek vannak szabályai” – mutatott rá a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy több alkalommal egyenruhás szervezetek tagjai nyilvánultak meg nyilvánosan az utóbbi időben. Hozzátette: majd megvizsgálják, hogy ezeknek az embereknek a tettei beleférnek-e ezeknek a szervezeteknek a szabályaikba.

Ezek az emberek a feletteseiknek felelnek, akiket vádolnak éppen, mert bár politikának hangzik az, amit mondanak, de valójában ilyenkor a szervezetet és a feletteseiket vádolják

– szögezte le a miniszterelnök.

Én holnapután hárommillió szavazatot akarok összegyűjteni, ami nagyon sok, de lehet hárommillió olyan magyar, akik átgondolták és megfontolták, amit mondtunk

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Azokkal a híresztelésekkel kapcsolatban, amelyek Pintér Sándor és Navracsics Tibor visszavonulásáról szólnak, a miniszterelnök elmondta, hogy meglepő, de Pintér Sándorral még nem beszélt erről. Ahogy azt is elmondta, hogy Navracsics Tibor számára van a jövőben is feladat a fejében.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nem elvenne, inkább még tenne hozzá a Belügyminisztérium feladatköreihez. Kitért arra is: mindig is vitatta, hogy a kutatások szerint a fiatalok elpártoltak volna a Fidesztől. Majd szót ejtett arról is, hogy azért dolgozik, hogy a polgári életmód egzisztenciális alapjait megteremtse.

Én 36 éve az ország nyilvánossága előtt élem az életemet, engem soha senki semmilyen igaztalannak bizonyult váddal nem tudott illetni

– mondta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Magyar Péter hatalomra kerülve a politikusok vagyonosodási vizsgálatát indítaná el.

A csádi misszió kapcsán elmondta, hogy az nem létezik, az arra vonatkozó parlamenti határozat határideje lejárt. Közölte, hogy számos uniós ország van jelen a Száhel-övezetben, amihez a migráció kötődik. Ezért az EU gondolkodik azon, hogy hol tudja megállítani a migrációt. Csáddal akartak együttműködni ebben az ügyben, de ez végül nem jött létre.

Komolytalannak nevezte a fiának a szerepét firtató találgatásokat a csádi misszió kapcsán. Mint jelezte,

a missziókról nem a századosok döntenek.

Azt várom el, hogy a magyar emberek annyi tudjanak a hadseregről a titkosszolgálatról, hogy elvégzik a dolgukat és mindent megoldanak a törvényi keretek között – mondta a kormányfő, aki a honvédelmi miniszterrel kapcsolatban elmondta: legalább 10 évre előre ellátta munkával, akárki is lesz az.

Ott ülök a többi miniszterelnök között Brüsszelben és tudom, mi várható a világ pénzügyeivel és ezt igyekszem itthon is elmondani. Beszélek itthon is mindenkivel, hogy hogyan tudjuk megoldani, ami most vár ránk

– mondta a miniszterelnök a gazdasági kérdések kapcsán, hozzátéve: van egy maximum 5 százalékos költségvetési hiányt előíró törvény és ezt be is fogja tartani az év végén a kormány.

Az élet nem állt meg. A kormányzó pártoknak az a nehézség a kampányban, hogy az élet nem állt meg, kormányozni is kell. Csak a munka arányait kell megváltoztatni, hogy mennyi idő megy a kampányra és mennyi a kormányzásra

– mutatott rá a kormányfő. Hozzátette: ő minden nap kormányoz a kampány mellett. A miniszterelnök elmondta, hogy tudja, mit kell csinálni a választás másnapján:

Először is kormányt kell alakítani, amit az előttünk álló kihívások logikái szerint kell megtenni.

A következő négy évre szóló ígéretek kapcsán közölte: nem enged magyar katonát Ukrajnába. De nem fogják megengedni azt sem, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, megvédik a rezsicsökkentést, végigviszik a 14. havi nyugdíjat, és fenntartják a teljes foglalkoztatást. Emellett növelni kell az energiafüggetlenséget, ezért Paks II-t be kell fejezni és Paks III-at is létre kell hozni.

Ha érdekes leszek még önnek a választás után, akkor eljövök

– mondta az interjú végén Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy ismét ellátogat-e a műsorba.



