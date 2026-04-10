Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Magyar Péter nagyon nincs képben: megígérte a kórházfelújítást, amit a Fidesz már korábban megvalósított
Magyar Péter a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról beszélt egyik fórumán, amelynek megvalósulását Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője jelentette be nemrégiben. – Könnyű olyat ígérni, ami már készen van! – ezzel a címmel osztották meg az erről szóló videót Magyar Péterről. A Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerület Facebook-posztjában kórházuk felújítását is kiposztolta a következő címmel: Hatalmas siker a váciaknak és a környékbelieknek!
Közel kétmilliárd forintból újult meg a váci szakrendelő
A Tisza Párt elnöke azt mondta:
Fontosnak tartja természetesen a Jávorszky Ödön-kórház és rendelőintézet szakrendelő áldatlan állapotának a rendezését és felújítását.
Válaszul a Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerülete megosztott egy viedót a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról, amely már megtörtént.
Elkészült a váci szakrendelő belső felújítása!
– így jelentette be április elsején Rétvári Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sokak által várt hírt, és kifejtette, hogy folytatódik a fejlesztés, ami több forrásból valósult meg: a kormány 1,6 milliárd forintot biztosított, míg a Versenyképes járások program keretében 250 millió forinttal járultak hozzá a térség települései. Rétvári Bence külön kiemelte, hogy a polgármesterek egyhangú döntéssel a teljes rendelkezésre álló összeget a szakrendelő felújítására fordították. A kormányzati források biztosításáért köszönetet mondott Pintér Sándor belügyminiszternek és méltatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerepét is.
A korábbi állapotokról is posztolt a választókerületi Facebook-oldal, amelyben azt írták:
A váci szakrendelő belülről teljesen megújult. Amikor az uniós pénzek elakadtak a baloldal áskálódása miatt, Rétvári Bence nem adta fel. Elérte, hogy hazai forrásból és a települések összefogásából mégis megvalósuljon az, ami az embereknek jár.
A szervezet úgy folytatja: „Mi építkezünk, míg a Tisza Párt, ha tehetné, egyből bezáratná a váci kórházat. Hamarosan jön a külső felújítás is!
Hogy ez megvalósulhasson, most vasárnap el kell menni szavazni, és támogatni kell Rétvári Bencét. A Fidesz a biztos választás!”
– tette hozzá a poszt.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
