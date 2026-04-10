Magyar Péter nagyon nincs képben: megígérte a kórházfelújítást, amit a Fidesz már korábban megvalósított

Magyar Péter a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról beszélt egyik fórumán, amelynek megvalósulását Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője jelentette be nemrégiben. – Könnyű olyat ígérni, ami már készen van! – ezzel a címmel osztották meg az erről szóló videót Magyar Péterről. A Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerület Facebook-posztjában kórházuk felújítását is kiposztolta a következő címmel: Hatalmas siker a váciaknak és a környékbelieknek!

Közel kétmilliárd forintból újult meg a váci szakrendelő

A Tisza Párt elnöke azt mondta:

Fontosnak tartja természetesen a Jávorszky Ödön-kórház és rendelőintézet szakrendelő áldatlan állapotának a rendezését és felújítását.

Válaszul a Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerülete megosztott egy viedót a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról, amely már megtörtént.