Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
„G…ci nagy háború lesz” – Magyar Péter és Brüsszel egy hullámhosszon
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben több európai politikus megszólalása, valamint Magyar Péter egy kijelentése is hallható. A külügyminiszter a bejegyzéshez röviden annyit írt: „Van itt még kérdés? Vasárnap 2X Fidesz.”
A videóban egy kiszivárgott hangfelvétel részleteként Magyar Pétertől az hangzik el: „Így is az lesz. G…ci nagy háború lesz!”
A felvételen ezt követően több nemzetközi politikus korábbi nyilatkozata is szerepel. Mark Rutte NATO-főtitkár úgy fogalmaz: „Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak”, illetve egy másik részletben azt mondja:
Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a videó szerint kijelentette: „Európának harcolnia kell.”
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője pedig úgy fogalmazott:
Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.
A videóban elhangzik:
Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Állítsuk meg őket! Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás.
Forrás: Magyar Nemzet
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Megint a rezsicsökkentést támadja, és az eltörlését követeli Magyar Péter energetikai szakértője
A Fidesz egyre több, a Tiszához köthető választási visszaélésről kap bejelentést
A Fidesz fog kormányt alakítani, bukta lesz a Tiszának! – szögezte le Orbán Balázs egy amerikai kutatás alapján
Szijjártó Péter: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból
Deutsch Tamás: Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból!
Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Egykori barátai tálalnak ki Magyar Péterről - Videó
Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot, állítsuk meg őket!
Orbán Viktor Rónai Egonnál: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk
Akcióban a kommunista reflexek: neandervölgyi ősemberekhez hasonlította a fideszes szavazókat Kéri László, Magyar Péter kedvenc politológusa
Leleplezték Hann Endrét: ezt az ajánlatot tették neki Magyar Péterék a gyanús kutatási eredményekért cserébe - Videó