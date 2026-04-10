„G…ci nagy háború lesz” – Magyar Péter és Brüsszel egy hullámhosszon

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben több európai politikus megszólalása, valamint Magyar Péter egy kijelentése is hallható. A külügyminiszter a bejegyzéshez röviden annyit írt: „Van itt még kérdés? Vasárnap 2X Fidesz.”

A videóban egy kiszivárgott hangfelvétel részleteként Magyar Pétertől az hangzik el: „Így is az lesz. G…ci nagy háború lesz!”

A felvételen ezt követően több nemzetközi politikus korábbi nyilatkozata is szerepel. Mark Rutte NATO-főtitkár úgy fogalmaz: „Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak”, illetve egy másik részletben azt mondja:

Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a videó szerint kijelentette: „Európának harcolnia kell.”