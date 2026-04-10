Magyarország energia-elosztóközpont lett, először törtünk ki a trianoni börtönketrecből, de most ez is veszélybe került

Nagy baj közeleg, higgyék el nekem, energetikai szakembernek, soha ilyen fenyegető nem volt a jövő és soha ennyire éles nem volt a tét a választásokon – hívta fel a figyelmet Tóth Máté, aki húsz éve energiajogászként dolgozik. A szakember kiemelte, fontos tisztán látni mi történik pontosan:

az EU két dolgot kér az energiaszabályozásban és a Tisza Párt két dolgot vállal: megszüntetni a hatósági árbeavatkozást és leválni az orosz energiahordozókról.

– Ezzel és a rezsicsökkentés „piacosításával” pedig összeomlik a jóléti állam – figyelmeztetett.

Magyarország zsarolhatóvá és kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet

Tóth Máté rámutatott: nincs ugyanis más, olcsóbb és szárazföldön hozható forrás, csak drágább, tengeri. – Még a milliárdos Shell-olajember sem tud nekünk hozni. Az EU sem, ahonnan csak az elmúlt héten 11 tankerhajót csakliztak el keleti vásárlók. Négyszeres gázár, négyszeres villanyár, ezer forintos üzemanyag. Csak hogy milyen az élet orosz forrástámasz nélkül: a gáz Prágában 40 forint kilowattóránként, ez nálunk 10 forint. A villany Prágában 138 forint, itt 37 forint. Az energiaárak elszabadulásával 20 százalék feletti infláció jönne; ehhez az üzemanyagárak egyből 8 százalékpontot adnának még hozzá – sorolta az energiajogász.