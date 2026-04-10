Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Akcióban a kommunista reflexek: neandervölgyi ősemberekhez hasonlította a fideszes szavazókat Kéri László, Magyar Péter kedvenc politológusa
Kéri László egy fórumon megalázó hangvételű kijelentéseket tett a Fidesz szavazóiról: beszédében züllesztésről, kiirtásról és civilizációs visszamaradottságról is szó esett – erre hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amelyről a Mandiner számol be. A Magyar Péter mellett tanácsadóként is ismert egykori kommunista politológus odáig ment, hogy antropológiai hasonlatokkal illette a kormánypárti szavazókat, és „cro-magnoni szintet” emlegetett esetükben
Egy fórumon a következőket mondta a fideszes táborról:
(...) Zülleszti vissza, valahova a cro-magnonba, vagy a… hát a neandervölgyieket nem bántanám, mert talán nem léptek volna be a Fideszbe, szóval… Az alsó-paleolit már ezen az alapon működött, hogy… hogy kell tudni mindig, hogy kit kell kiirtanunk, különben nem tudunk semmit csinálni
Végül „az első tiszás” azt mondta: „Tehát ez egy olyan fokú civilizációs retardáció, ami zajlik az utóbbi egy-két évtizedben, hogy hát büszkék lehetünk, hogy a mi fiunk ott van az élvonalban.”
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube
