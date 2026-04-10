Nem várt fordulat jöhet Magyar Péter telefonlopási ügyében

Noha az Európai Parlament (EP) többsége hónapokkal ezelőtt megvédte Magyar Pétert és nem adta ki lopási ügyében a mentelmi jogát, ám a Tisza Párt elnöke rövidesen a magyar Országgyűlés tagja lesz, ami új helyzetet teremt - írja a Magyar Nemzet.

A lap által megkérdezett jogászok álláspontja szerint újra megnyílhat a lehetősége annak, hogy felelősségre lehessen vonni az ellenzéki politikust. A jogszabályok szerint az EP-től újra nem kérhető ki a mentelmi jog, de ez a védettség csak addig él, amíg Magyar európai parlamenti képviselő.

Ha a Tisza-vezér a magyar parlament tagja lesz, a lopási ügyben a legfőbb ügyész elvileg ismét indítványozhatja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Igaz, ilyen helyzet még nem állt elő azóta, hogy Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt, de kérdés, hogy a Tisza-frakció is tartja-e magát ehhez az íratlan szabályhoz.

Emlékezetes, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett. A Ripost úgy tudta, a politikus többeket zaklatott. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozni, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak.