Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Európa háborúpárti vezetői ágyútölteléknek használnák a fiatalokat, Magyar Péter is beismerte: „G…ci nagy háború” lesz
Az ukrán civilek már jól tudják, mit jelent: légiriadók, romba dőlt lakóházak, szétszakadt családok. Ezt a német fiatalok is látják, és reagálnak is rá: a közösségi médiában sorra jelennek meg azok a videók, amelyekben elutasítják a sorkatonaság visszaállítását. Sokan a lakosság kényszerített bevonásától tartanak, hiszen ha nem jelentkezik elég önkéntes, a parlament engedélyével életbe léphet az új „szükségleti kötelezettség”, ami nem ismeretlen: egyre több felvétel jelenik meg arról, hogy embereket visznek el Ukrajnában közterületekről Zelenszkij emberrablói, mert a hadseregben óriási a létszámhiány. Közben kikerült egy felvétel, amelyen Magyar Péter azt mondja: „G…ci nagy háború” lesz - írja a Magyar Nemzet.
Ukrajnában a háború évek óta a mindennapok része: a légiriadók és a menekülés kényszere sokak életét meghatározza. Családok szakadnak szét, gyerekek nőnek fel folyamatos bizonytalanságban. Ennek ellenére Brüsszelben és több nyugat-európai országban mintha háttérbe szorulnának ezek a tapasztalatok. Németországban lépéseket tettek a sorkatonaság felé, és más országokban is hasonló irány körvonalazódik. Az érintett fiatalok viszont ezt elutasítják: sokan úgy látják, nem elfogadható, hogy olyan háborúk miatt kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük.
Németország és a sorkatonaság
Németországban a Bundeswehr létszámhiánya miatt ismét előtérbe került a kötelező szolgálat kérdése.
Boris Pistorius arról beszélt, hogy 2026-tól évente több ezer újonccal számolnak, hosszabb távon pedig jelentősen bővítenék a tartalékos állományt.
A fiatalok szerint elfogadhatatlan, hogy kötelezően vonuljanak be, miközben saját életüket és jövőjüket szeretnék alakítani. A megszólalók szerint a fiatalokra továbbra is úgy tekintenek, mint könnyen mozgósítható erőforrásra, akiket szükség esetén egyszerűen hadrendbe lehet állítani. Nem csak Németországban erősödik ez a tendencia. Horvátország már korábban döntött a kötelező kiképzés visszaállításáról. Emmanuel Macron pedig még a francia vezérkari főnök,
Fabien Mandon tábornok azon kijelentését is pártolta, miszerint az európaiaknak el kell fogadniuk, hogy háborúban fogják elveszíteni a gyermekeiket.
Több tartalomkészítő is bírálta a terveket. Egyikük, Michéle arról beszélt, hogy a társadalom jelentős része nem fogadja el, hogy olyan háborúkért kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük. A videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy
miközben a politikai elit biztonságos környezetben él és dolgozik, addig a hétköznapi emberekre hárulna a harc terhe. Szerinte ez a különbség egyre több fiatalban vált ki dühöt és kiábrándultságot
Senki sem akar idegen háborúkban meghalni
A tervezett intézkedések nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály körében is ellenállást váltottak ki. Sokan attól tartanak, hogy a döntések a lakosság kényszerű bevonásához vezethetnek. Egyes megszólalók ennél is élesebben fogalmaznak.
Arian például teljes kiábrándultságáról beszélt az állammal kapcsolatban, és úgy vélte: „ez az ország nem érdemli meg, hogy bárki fegyvert fogjon érte.”
Egy középkorú férfi drámai hangon arról beszél, hogy a lakosság „ágyútöltelékké” válhat, ha Németország egy esetleges háború középpontjába kerülne, írja a Délmagyar. Szerinte
fontos lenne tudatosítani: a lakosság viselné a háború terheit.
Az új szabályok szerint a 18 éves fiúk Németországban kötelezően kapnak egy kérdőívet, amelyet ki kell tölteniük, és részt kell venniük egy alkalmassági vizsgálaton is. A nők továbbra is önkéntesen jelentkezhetnek. Ha azonban nincs elég önkéntes, a parlament döntése alapján bevezethető a „szükségleti kötelezettség”.
Ebben az esetben a hiányzó katonákat az alkalmasnak minősített nők és férfiak közül véletlenszerűen, sorsolással választják ki, még akkor is, ha nem szeretnének bevonulni.
Ez a logika nem ismeretlen: Ukrajnában a háború miatt sokan már megtapasztalták, mit jelent, amikor a hadseregnek emberekre van szüksége. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Nagy port vert fel egy Dnyipróban készült felvétel is, amelyen két egyenruhás férfi egy üzletből rángat ki egy civilt, miközben a bent lévők megdöbbenve nézik az eseményeket. A fiatal férfi láthatóan ellenkezik, próbál kiszabadulni a szorításból.
Röviddel később megbotlik és elesik, de nem hagyják ott. A földön vonszolva viszik tovább, majd betuszkolják a közelben álló kisbuszba.
Az ukrán civilek a saját bőrükön érzik a háború borzalmait
A front közelében élők helyzete egyre nehezebb.
A támadások miatt az energetikai hálózat súlyosan megrongálódott, így emberek milliói maradnak fűtés, áram és gyakran vezetékes víz nélkül.
Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) munkatársai és betegei is alapvető szükségletek nélkül élnek és dolgoznak. A leghidegebb téli hónapokban sokan melegedőkben húzták meg magukat.
A Human Rights Watch által összegyűjtött vallomások megrázó képet festenek a hétköznapokról.
Mariupolban nincs olyan család, amely ne temetett volna már el valakit, vagy ne ismerne olyat, aki elveszítette egy hozzátartozóját
– mondta az 57 éves Tetiana. A város szinte teljesen elpusztult.
Egy másik történet a herszon megyei Poszad–Pokrovszkéből származik. A települést a folyamatos bombázások szinte teljesen lerombolták. Ljudmila férje, Szerghij a háború első napjaiban indult el dolgozni, de soha nem tért haza.
Néhány nappal később közölték vele, hogy a férfi holttestét egy árokban találták meg.
A harcok miatt Ljudmila nem tudta elhagyni a falut, így a telefonjára küldött képek alapján kellett azonosítania a férjét. A temetésre sem tudott elmenni: csak videóhíváson keresztül búcsúzhatott el. Az apa halála után három kislányával maradt egyedül.
A konfliktus elhúzódása súlyosbítja a humanitárius helyzetet. Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását, de Zelenszkij folytatni akarja a háborút, ezért azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje meg a magyar parlamenti választást. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós.
Magyar Péter évek óta egyeztet Zelenszkijjel
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel, és 2024-es kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel.
A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.
Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatos egyeztetés zajlik.
A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat
– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója.
