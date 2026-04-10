2026. április 10. péntek, Zsolt
11°C Budapest
Zelenszkij
választás
magyarország
ukrajna
tanácsadó

Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon

Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon
Olekszij Holobuckij ukrán vlogger és korábbi kampánystratéga is elismerte, hogy ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon.
2026. április 10., péntek 13:20
Frissítve: 2026. április 10., péntek 13:53
Vágólapra másolva!

Megdöbbentő kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon. 

A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.

Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba

Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.

– mondta Holobuckij.

Valamilyen szerepet játszanak hiszen a mi politikai tanácsadóink legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?

– tette hozzá az ukrán vlogger.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra