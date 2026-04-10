Választási csalás Zalában: a Tisza szavazatokat vásárol

Lovkó Csaba, aki a Tisza színeiben a Zala 3. számú választókerületben indul, csütörtökön Zalakomár településen osztott különböző ajándékokat a szavazati joggal rendelkezők számára. Ez a történet is igazolja, hogy választási csalás útján szeretnének nyerni több körzetben is Magyar Péter képviselő-jelöltjei, mégpedig törvénytelen szavazatvásárlásokkal. A jelöltről képek is készültek, ahogy belép a tiszás kampánypult mögött egy épületbe. A zaol.hu vármegyei hírportál információi szerint itt zajlott az ajándékok kiosztása.

Választási csalás: ruha- és ételosztással vásárol szavazatokat a Tisza

Helyi portál forrásainak szavai mellett videófelvétel is igazolja, hogy a romák által is lakott faluban Magyar Péter emberei a kampányidőszakban tiltott eszközökkel igyekeztek voksokat gyűjteni: