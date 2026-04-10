Választási csalás Zalában: a Tisza szavazatokat vásárol

A Tisza szerint egy tál étel, némi ruha és pár forint egy szavazat ára
Tiltott eszközökkel, akár szavazatvásárlással is próbálkoznak a Tisza Párt képviselő-jelöltjei a kampányban. Ezúttal Zala vármegyében buktak le, ugyanis felvételek készültek arról, hogy a nagykanizsai jelöltjük, Lovkó Csaba osztott különböző ajándékokat rászoruló választópolgároknak Zalakomáron – ez pedig kimeríti a választási csalás fogalmát.
Lovkó Csaba, aki a Tisza színeiben a Zala 3. számú választókerületben indul, csütörtökön Zalakomár településen osztott különböző ajándékokat a szavazati joggal rendelkezők számára. Ez a történet is igazolja, hogy választási csalás útján szeretnének nyerni több körzetben is Magyar Péter képviselő-jelöltjei, mégpedig törvénytelen szavazatvásárlásokkal. A jelöltről képek is készültek, ahogy belép a tiszás kampánypult mögött egy épületbe. A zaol.hu vármegyei hírportál információi szerint itt zajlott az ajándékok kiosztása.

Választási csalás, amit Magyar Péter emberei tesznek Zala vármegyében
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Választási csalás: ruha- és ételosztással vásárol szavazatokat a Tisza

Helyi portál forrásainak szavai mellett videófelvétel is igazolja, hogy a romák által is lakott faluban Magyar Péter emberei a kampányidőszakban tiltott eszközökkel igyekeztek voksokat gyűjteni: 

  • ruha- és ételosztás, 
  • pénzzel is igyekeztek „meggyőzni” a tiszások a rászoruló választópolgárokat.

Az elmúlt hetekben nem ez az első ilyen eset a Tisza Párt környékén, Csatári Ernő kampányanyagait néhány hete tartós élelmiszerek mellett találták meg egy somogyi raktárban. Egy korábbi felvétel tanúsága szerint tiszás aktivisták választási osztogatást tartottak Endrefalván. Magyar Péter korábban éppen a kormánypártokat vádolta hasonló módszerekkel. Látható, hogy a Tisza-vezér azt a stratégiát választotta, hogy 

  • ellenfelét vádolja azzal, 
  • amit a kampányban ők követnek el.

Nyitókép: MTI

