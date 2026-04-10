A Fidesz vállalta és megcsinálta – A kormány az újabb energiaválságban is segíti a lakosságot

Az energiaárak alacsonyan tartása volt a Fidesz-kormány egyik legnagyszabásúbb betartott vállalása, a Magyar Nemzet a cikksorozatának a záró részében azt tekintette át, milyen léptékű változásokat hozott magával az intézkedés.

Egy évtizeden belül a második energiaválság is elérte Európát. Az iráni háború következményeként az energiaárak radikálisan emelkednek, emellett Magyarország és térsége számára további kihívást jelent, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okok miatt tartja elzárva Kijev. Mindezek ellenére a magyar háztartásokban – az átlagfogyasztásig – 2026-ban is a több mint egy évtizede megszabott tarifákkal mérnek a gáz- és villanyórák. Emellett az utóbbi időben extra segítséget is kapott a lakosság a kormány döntésének értelmében, válaszul a nehezebb időszakra.

Erős felütéssel indult az év

Az előbb említett két krízistényező még nem is következett be januárban, ám szokatlanul hideg volt az időjárás. – Egész Európában csak Magyarország volt képes arra, hogy a januári extrém hideg időjárás miatt megemelkedett lakossági fűtésszámlák kiegyenlítésébe besegítsen – erről beszélt Orbán Viktor a parlament szezonnyitó ülésén. A kormányfő beszámolójában elsőként említett eredmény kapcsán emlékeztetett arra, hogy a januári fűtésszámlák harminc százalékát nem kellett befizetnie a lakosságnak. A kedvezmény arányának hátterében az áll, hogy az Energiaügyi Minisztérium számítása szerint nagyjából ennyi többletenergiába került átvészelni az év legdermesztőbb hónapját. A miniszterelnök arra is kitért, mennyibe kerül ez a költségvetésnek, és ki állja valójában a kiadást. Mint fogalmazott, a szükséges 55 milliárd forintot az energiakereskedők és -termelők, valamint a költségvetés tartalékából biztosítják.

Egyszeri támogatások az átfogó program mellé