A Fidesz vállalta és megcsinálta – A kormány az újabb energiaválságban is segíti a lakosságot

A rezsistop és az üzemanyagok védett ára volt az a két sürgősségi intézkedés, amelyet a kormány már az év elején meghozott, hogy az átfogó rezsicsökkentési rendszeren túl is segítse a magyar családokat. A világon egyedülálló, hogy 2013 óta – az átlagfogyasztásig – változatlanok a lakossági energiatarifák, ráadásul Európában régóta lényegében a legalacsonyabbak.
2026. április 10., péntek 11:22
Frissítve: 2026. április 10., péntek 11:24
Az energiaárak alacsonyan tartása volt a Fidesz-kormány egyik legnagyszabásúbb betartott vállalása, a Magyar Nemzet a cikksorozatának a záró részében azt tekintette át, milyen léptékű változásokat hozott magával az intézkedés.

Egy évtizeden belül a második energiaválság is elérte Európát. Az iráni háború következményeként az energiaárak radikálisan emelkednek, emellett Magyarország és térsége számára további kihívást jelent, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okok miatt tartja elzárva Kijev. Mindezek ellenére a magyar háztartásokban – az átlagfogyasztásig – 2026-ban is a több mint egy évtizede megszabott tarifákkal mérnek a gáz- és villanyórák. Emellett az utóbbi időben extra segítséget is kapott a lakosság a kormány döntésének értelmében, válaszul a nehezebb időszakra.

Erős felütéssel indult az év

Az előbb említett két krízistényező még nem is következett be januárban, ám szokatlanul hideg volt az időjárás. – Egész Európában csak Magyarország volt képes arra, hogy a januári extrém hideg időjárás miatt megemelkedett lakossági fűtésszámlák kiegyenlítésébe besegítsen – erről beszélt Orbán Viktor a parlament szezonnyitó ülésén. A kormányfő beszámolójában elsőként említett eredmény kapcsán emlékeztetett arra, hogy a januári fűtésszámlák harminc százalékát nem kellett befizetnie a lakosságnak. A kedvezmény arányának hátterében az áll, hogy az Energiaügyi Minisztérium számítása szerint nagyjából ennyi többletenergiába került átvészelni az év legdermesztőbb hónapját. A miniszterelnök arra is kitért, mennyibe kerül ez a költségvetésnek, és ki állja valójában a kiadást. Mint fogalmazott, a szükséges 55 milliárd forintot az energiakereskedők és -termelők, valamint a költségvetés tartalékából biztosítják.

Egyszeri támogatások az átfogó program mellé

Az egyszeri rezsitámogatás különleges intézkedés, de adódott már korábban is alkalom hasonlóra: a kormány 2019 őszén kilencezer forintos rezsiutalványokat küldött ki a nyugdíjasoknak és egyes ellátásban részesülőknek, amit 2020 elején lehetett felhasználni villany‑ és gázszámla kifizetésére. Összesen 2,6 millióan kaptak segítséget 24 milliárd forint értékben.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ugyanígy ismerős már az üzemanyagok árának keretek közé szorítása is, ilyen intézkedés először 2021. november 15. és 2022. december 6. között, nagyjából 13 hónapig volt érvényben. Akkor a kormány 480 forintban rögzítette a literenkénti üzemanyagárat, miközben 2022 nyarán az uniós átlagos benzinár közel 730 forint volt. Most pedig a Barátság kőolajvezeték leállítása és az iráni háború kirobbanása ismét megugrasztotta az árakat. A kormány ezért újabb rendkívüli ülésen döntött: a 95-ös benzin védett ára literenként 595 forint, a gázolajé 615 forint, ezen belül pedig jelentősen csökkent a jövedéki adó.

Listavezető megoldás, irigyekkel és ellenségekkel

Ezek a lépések kétségtelenül pozitívan érintik a háztartásokat, ám a teljes magyar rezsicsökkentési programnak csak kisebb részét képezik. A nemzetközi ár-összehasonlítások alapján hónapról hónapra elmondható, hogy a magyar háztartások fizetik a második legalacsonyabb, illetve a legkedvezőbb villamosenergia- és földgázárat az Európai Unióban. Egy ismert adatsort idézhetünk fel ezen a ponton. Míg a magyar átlagfogyasztás évente nagyjából 250 ezer forintot tesz ki, addig Lengyelországban 800 ezer, Csehországban pedig egymillió forintot fizet egy-egy átlagosan fogyasztó család.

Igen látványos eredményre mutatott rá az Oeconomus Gazdaságkutató: míg 2013-ban minden negyedik magyart érintett az energiaszegénység, addig 2025-re az uniós átlagot megközelítő 7,1 százalék a lakosság azon része, amelynek gondot okoz az otthonuk kifűtése. A csökkenés hetvenszázalékos, tehát a rezsicsökkentés érdemi szereppel bír a szegénység felszámolásában. A magyar modell alkalmazására más európai országokban is volna igény. A Századvég európai közvélemény-kutatása szerint Luxemburg kivételével minden vizsgált országban többségben vannak azok, akik szerint a lakossági energiaárakat államilag kell szabályozni. Európában a válaszadóknak átlagosan csaknem háromnegyede támogatja a hatósági ármechanizmusokat.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ezzel szemben piaci liberalizációra kényszerítené Brüsszel – és nyomában a Tisza Párt is – Magyarországot, de látván, hogy e téren nem ér el eredményt, az utóbbi években az olcsó orosz energiahordozóktól vágná el hazánkat. Ám, ahogyan a kormányfő is emlékeztetett felszólalásában: a rezsivédelmet a brüsszeli nyomás ellenére sikerült fenntartani. A kormány jogszabályban rögzítette, hogy 2026-ban is változatlan feltételekkel biztosítja a rezsicsökkentést a magyar családoknak. A Lakossági Rezsivédelmi Alap tervezett kerete közel 800 milliárd forint, amelyet az energiaszektor extraprofitjából és osztalékbevételekből töltenek fel. Amennyiben ez nem létezne, a magyar családok rezsiköltsége évente átlagosan akár egymillió forinttal növekedne.

Forrás: Magyar Nemzet

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

