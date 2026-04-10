repülőtér
sztrájk
ferihegy

Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni

Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
A német Lufthansa légitársaság pénteki fedélzeti személyzetének sztrájkja mellett az olasz légiirányítás is sztrájkot jelentett be pénteken délutánra; mindkét munkabeszüntetés érinti a budapesti repülőtérről induló és oda érkező járatokat is - közölte a Budapest Airport pénteken délben az MTI-vel.
2026. április 10., péntek 13:23
A német Lufhansa légitársaság fedélzeti személyzetének pénteki sztrájkja jelenleg a budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érinti, ami összesen 2000 utast jelent - írták a közleményben. Ezzel párhuzamosan, péntek délután 13 órától 17 óráig sztrájkot jelentett be az olasz légiirányítás is, amely több római, milánói, nápolyi járatot érinthet. 

A Budapest Airportnak jelenleg egy milánói járatpár törléséről van információja, amely Budapest és a Milánó-Malpensa repülőtér között közlekedett volna - tájékoztatott a Budapest Airport. 

A közleményben a társaság azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra