A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
A német Lufhansa légitársaság fedélzeti személyzetének pénteki sztrájkja jelenleg a budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érinti, ami összesen 2000 utast jelent - írták a közleményben. Ezzel párhuzamosan, péntek délután 13 órától 17 óráig sztrájkot jelentett be az olasz légiirányítás is, amely több római, milánói, nápolyi járatot érinthet.
A Budapest Airportnak jelenleg egy milánói járatpár törléséről van információja, amely Budapest és a Milánó-Malpensa repülőtér között közlekedett volna - tájékoztatott a Budapest Airport.
A közleményben a társaság azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.
Nyitókép: Budapest Airport Facebook-oldala
