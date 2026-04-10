Gyászol Leslie Mandoki, közös fotóval búcsúzik Mario Adorftól
Életének 95. évében, rövid betegség után elhunyt Mario Adorf. A német és az európai filmművészet egyik legmeghatározóbb alakját Párizsban érte a halál. A Winnetou, a Lola és az Oscar-díjas A bádogdob sztárja több mint hat évtizedes pályafutása alatt kétszáz produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.
Mario Adorf 1930-ban született Zürichben, egy olasz sebész és egy német radiológus gyermekeként. Színészi tanulmányait Münchenben végezte, karrierje pedig az ötvenes évek közepén indult be igazán. A nemzetközi áttörést az 1957-es Nachts wenn der Teufel kam című politikai thriller hozta meg számára: egy sorozatgyilkos megformálásáért elnyerte a legjobb új tehetségnek járó német filmdíjat, az alkotást pedig Oscar-díjra is jelölték.
A művésztől Leslie Mandoki közösségi oldalán vett búcsút, megható soraihoz pedig egy közös fotót posztolt.
Egy generációt meghatározó zseni ment el. Örökké hiányozni fogsz. Nyugodj békében
- írta a Mandoki Soulmates frontembere a bejegyzésében.
Bár Mariora karrierje elején gyakran osztottak rá negatív szerepeket maffia- és kémfilmekben, a közönség mégis szívébe zárta. 1963-ban a Winnetou-ban ő alakította a gonosz Santert, de markáns jelenléte és sokoldalúsága hamar a legnagyobb rendezők kedvencévé tette. Dolgozott többek között Billy Wilderrel, Claude Chabrollal és Rainer Werner Fassbinderrel is – utóbbival forgatta 1981-ben a nagy sikerű Lola című filmet.
Pályafutásának egyik csúcspontja Volker Schlöndorff 1979-es remekműve, A bádogdob volt. A Günter Grass regényéből készült filmben Adorf alakította az apa karakterét; az alkotás később elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Emlékezetes maradt Benito Mussolini szerepében is az Il delitto Matteotti című drámában.
A magyar közönség számára különösen kedves lehet a Pál utcai fiúk 2003-as televíziós feldolgozása, amelyben Janót, a grund őrét játszotta Maurizio Zaccaro rendezésében - áll az MTI közleményében.
