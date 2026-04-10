Gyászol Leslie Mandoki, közös fotóval búcsúzik Mario Adorftól

Életének 95. évében, rövid betegség után elhunyt Mario Adorf. A német és az európai filmművészet egyik legmeghatározóbb alakját Párizsban érte a halál. A Winnetou, a Lola és az Oscar-díjas A bádogdob sztárja több mint hat évtizedes pályafutása alatt kétszáz produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

Mario Adorf 1930-ban született Zürichben, egy olasz sebész és egy német radiológus gyermekeként. Színészi tanulmányait Münchenben végezte, karrierje pedig az ötvenes évek közepén indult be igazán. A nemzetközi áttörést az 1957-es Nachts wenn der Teufel kam című politikai thriller hozta meg számára: egy sorozatgyilkos megformálásáért elnyerte a legjobb új tehetségnek járó német filmdíjat, az alkotást pedig Oscar-díjra is jelölték.

A művésztől Leslie Mandoki közösségi oldalán vett búcsút, megható soraihoz pedig egy közös fotót posztolt.

Egy generációt meghatározó zseni ment el. Örökké hiányozni fogsz. Nyugodj békében

- írta a Mandoki Soulmates frontembere a bejegyzésében.