Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei

A múzeum a közösségi oldalán azt írta, hogy a "gyalázatos tett" nem csupán egy történelmi emlékhely megrongálását jelenti, hanem súlyos tiszteletlenség a náci és a kommunista diktatúrák, a XX. század elnyomó rendszereinek áldozataival szemben.

Az ilyen tettek elfogadhatatlanok Magyarországon, egy demokratikus jogállamban, és nem maradhatnak következmények nélkül - hangsúlyozták.

A Terror Háza Múzeum a rongálást és az áldozatok emlékének meggyalázását határozottan elítéli, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.