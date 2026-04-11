Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei

Péntek éjjel, a Hősök terén megrendezett koncert után méltatlan támadás érte a Terror Háza Múzeumot, a magyar szabadság és függetlenség egyik legerősebb jelképét: a múzeum homlokzatára, a Hősök Falára ismeretlen elkövető trágár feliratot festett - részletezte az MTI az intézmény Facebook-oldalán közzétett szombati nyilatkozatát.
2026. április 11., szombat 17:43
A múzeum a közösségi oldalán azt írta, hogy a "gyalázatos tett" nem csupán egy történelmi emlékhely megrongálását jelenti, hanem súlyos tiszteletlenség a náci és a kommunista diktatúrák, a XX. század elnyomó rendszereinek áldozataival szemben.

Az ilyen tettek elfogadhatatlanok Magyarországon, egy demokratikus jogállamban, és nem maradhatnak következmények nélkül - hangsúlyozták.

A Terror Háza Múzeum a rongálást és az áldozatok emlékének meggyalázását határozottan elítéli, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Bízunk benne, hogy a hatóságok mielőbb felderítik az elkövetőt, és felelősségre vonják

- fogalmaztak.

Az intézmény arra kérte a közvéleményt és különösen a koncert szervezőit, hogy a Terror Háza Múzeum meggyalázását ítéljék el, és közösen álljanak ki a magyar történelmi emlékezet tisztelete mellett, elvárják továbbá, hogy az elkövető bocsánatot kérjen.

 

